El decano del Colegio de Abogados de Córdoba reclama más medios para la Administración de Justicia

Más medios para la Administración de Justicia y empezar a trabajar desde ya. Son dos de las ideas principales que quiere poner en marcha el nuevo decano del Colegio de Abogados de Córdoba, Carlos Arias, y que ha dado a conocer en la toma de posesión de su cargo al frente de la entidad colegial.

El abogado penalista fue el vencedor de las elecciones celebradas el pasado 20 de mayo -retrasadas por la pandemia del coronavirus, tras recibir 504 votos en los comicios para renovar la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Córdoba, a la que se presentaron tres candidaturas y que contaron con una elevada participación.

Tras ellas, Arias ha reconocido que desde este 11 de junio "llega la hora después de estar esperando desde el mes de diciembre que es cuando se tenían que haber celebrado las elecciones". Antes de ofrecer el discurso inaugural, el decano ha reconocido sin tapujos que en esta nueva etapa que comienza le recuerda al día en el que se colegió hace más de tres décadas. "Me colegié por estas fechas y hacía mucho calor. Estoy prácticamente tan nervioso como aquel día", ha confesado.

María Concepción Ortega Fernández como diputada primera; Berta Aparicio Serrano como diputada segunda; Rafael Alcaide Aranda como diputado tercero; Gonzalo Capitán Requena como diputado cuarto, y Raquel del Moral Cejas como diputada quinta son algunos de los miembros de la nueva Junta de Gobierno del Colegio de Abogados. Un grupo de personas que, según ha definido, compone "un equipo muy bueno de gente y creemos que vamos a trabajar bien". "Creo que si tenemos suerte, que yo siempre digo que la suerte es muy importante, lo haremos lo mejor posible", ha anotado, si bien, ha reconocido que para ello habrá que esperar cuatro años y su término "nos dirán si lo hemos hecho bien". Su intención es también "intentar que el cambio que queremos hacer se pueda palpar con la gente pronto".

Uno de los primeros retos que quiere afrontar el letrado es reorganizar las comisiones del Colegio de Abogados, "que son el esqueleto del colegio, y que han estado en stand by desde diciembre y hay que reactivarlas", ha detallado. En un principio, ha continuado, van a seguir "como estaban y luego se irán refundiendo y reformando". "Vamos a empezar a trabajar ya y, el martes ya tenemos la primera Junta de Gobierno en la que vamos a empezar a reorganizar y a trabajar", ha añadido.

Arias también ha dejado claro la importancia de que se valore la profesión de la abogacía y ha insistido en la necesidad de que en el sector de la justicia se valore a los abogados y que exista una conexión entre fiscales y jueces. "Quiero que se me entienda bien. No digo que haya una mala relación, sino que en algunas ocasiones se olvida que sin los abogados no se trabaja en la Justicia; sin abogados no hay juicios, sin abogados no hay fiscales ni jueces. Somos uno más, no queremos un trato especial y es el ofrecimiento que vamos a hacer a la nueva judicatura porque tenemos que estar todos de la mano".

Más medios para Justicia

En su atención a los medios, Arias ha aludido al problema endémico de la falta de medios de la Justicia y ha anotado que "lo único que podemos hacer es ayudar a la Administración de Justicia y, cada vez que pidan ir detrás".

No ha tenido reparos en lamentar que "la falta de medios es un problema tremendo" y en afirmar que la Justicia es la "cenicienta de todas las administraciones porque hay otras que disfrutan de todos los medios, como por ejemplo Hacienda, que es para cobrar y no tienen problemas de medios, y eso no puede ser; la Justicia nos afecta a todos".

El presidente del Colegio de Abogados también ha dejado en evidencia el aumento del trabajo de la abogacía en las últimas décadas y, para ello, ha expuesto un ejemplo muy claro. "Cuando empecé hace 30 años no había un abogado en cada familia, pero ahora sí hay porque cualquier familia tiene una cláusula abusiva, un problema de alquiler, un problema de violencia de género y es cuando nos damos cuenta de cómo funciona esto y, si no funciona bien es porque no hay medios suficientes", ha relatado.

En esta misma línea, ha subrayado que "los jueces y fiscales no pueden trabajar más del 99%. La inmensa mayoría son héroes y no pueden trabajar más". Por eso, ha vuelto a incidir en que necesitan más medios. "Algunas veces es tan nimio y tan poco que no se comprende que cómo no nos dan nada", ha insistido.

Arias también ha hecho referencia al aumento de casos judiciales que la Audiencia Provincial prevé ante la crisis en los juzgados de lo Mercantil y de lo Laboral y ha coincidido en su diagnósticos.

Así, ha expuesto que por, ejemplo, hay miles de juicios y los señalamientos se van hasta 2025 por la falta de recursos. Así, ha recordado lo que ya dijo en su día el que fuera presidente de la Audiciencia Provincial de Córdoba, Eduardo Baena, antes de irse al Tribunal Supremo, cuando indicó que "ya o es solo la falta de medios, sino es que el sistema no funciona".

"Tenemos dos juzgados más de instrucción, pues en tres meses están colapsados. Iban a poner el Juzgado de lo Social número cinco que parece una entelequia y no lo han puesto, pero es que cuando lo pongan lo más seguro que en seis meses estaremos en lo mismo. Habrá que estudiar sistemas de mediación antes de ir los juicios y vamos a colaborar en ello", ha considerado.

A la toma de posesión de Carlos Arias como decano del Colegio de Abogados de Córdoba y de la nueva Junta de Gobierno han acudido numerosos representantes institucionales, como el actual presidente de la Audiencia Provincial, Francisco de Paula Sánchez Zamorano, el delegado del Gobierno de la Junta, Antonio Repullo, y el alcalde de Córdoba, José María Bellido, entre otros.