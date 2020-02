Las preliminares del Concurso del Carnaval de Córdoba han cruzado su ecuador este viernes con una sesión en la que han participado ocho agrupaciones: cuatro comparsas, tres chirigotas y un cuarteto. Los piropos a Córdoba han llenado el Gran Teatro con las coplas de varios grupos, pero sobre todo con El dios de la fiesta, la propuesta en la que Javi Lonene exalta las tradiciones festivas de la ciudad.

En esta noche de carnaval también han destacado la comparsa femenina La maldita comparsa, con buenas voces y una bonita puesta en escena, la chirigota Remiro, el precavido y el cuarteto Por culpa de la subvención, nos cambiamos de afición, que defiende el primer premio logrado el pasado año.

Las nietas de las brujas que no pudisteis quemar (comparsa)

Tipo: mujeres de diferentes épocas y condición social. Crónica: esta comparsa femenina de nueva creación empieza la presentación entonando una nana de su abuela, una melodía pagana según la Inquisición. Cantan a la igualdad y a la revolución porque "aunque nos sigan matando, no daremos un paso atrás". Primer pasodoble dedicado a Córdoba, la de las callejas estrechas, cómplices de los amantes, la de la silla de enea, la lejana y sola; en definitiva, "la otra madre que a mí me ha parío". En el segundo profundizan en el concepto de libertad a la hora de cantar en carnavales, las temáticas de las letras y la rivalidad entre grupos. Primer cuplé a los que les dicen que una comparsa femenina no va a pasar de preliminares y el segundo a los puristas del flamenco con Rosalía como gancho. En el popurrí desarrollan lo que es una bruja, es decir, una mujer señalada y castigada por ser libre, fuerte e inconformista, pero también la que se encarga de alimentar a su familia. Repasan algunas mujeres que han pasado a la historia por romper con las normas de la época como Clara Campoamor, Juana de Arco o Walada.

Cuando un amigo se va (chirigota)

Tipo: novios e invitados de una boda. Crónica: la Chirigota Cuca se presenta al ritmo del tres por cuatro de Los Serenísimos de los Molina para criticar a la mujer que se va a casar con su amigo y confesar sus expectativas en la boda, como ligar con alguna de las invitadas. El primer pasodoble lo dedican a su primera cita con Córdoba, que los hipnotizó nada más verla, mientras que el segundo va para su padre, al que adoraba y echará de menos el día más importante de su vida. Antes de los cuplés reparten puros e interactúan con el público lanzando la novia el ramo. En el primero hablan del gusto por las flores que tiene su novia, que sobre todo coge "los capullos"; y en el segundo recuerdan a Greta Thunberg y la eliminación de los plásticos para acabar con el satisfyer, que no daña el medio ambiente; mientras que finalizan con un estribillo pegadizo. En el popurrí desarrollan la idea de la boda, con la suegra de por medio, los cotilleos sobre los cuernos que ya tiene el novio, la comida del convite, el dinero que le meten en el sobre a los novios, la barra libre y el baile, en el que no falta Paquito el chocolatero. La novia sigue implicando al público hasta el final, animándolo a que le diga a los invitados que le den el sobre; para acabar con música de Manuel Carrasco hablando de que su verdadero amor es el carnaval.

La maldita comparsa (comparsa)

Tipo: catrinas mexicanas. Crónica: la segunda comparsa femenina de la sesión llega de Granada y desarrolla en la presentación un personaje inspirado en la catrina mexicana y la idea de la muerte que hay en ese país, algo que acompañan con la música de La Llorona. Primer pasodoble en el que dan consejos sobre la vida, mientras que en el segundo recuerdan su pase por el concurso el año pasado (en el que las descalificaron por llevar 16 componentes) y cómo han hecho todo lo posible por volver al Gran Teatro. Muy buenas voces en esta agrupación que dedica su primer cuplé a un hombre que tira las cenizas de su mujer al váter y su espíritu lo molesta cada vez que se sienta en él. El segundo va a uno de los temas más repetidos en preliminares, el satisfyer. Popurrí que comienza a ritmo de ranchera para cantar a los "malditos carnavales que le atrapan el alma". Siguen con una denuncia al machismo y la sociedad patriarcal y llaman al recuerdo, a la memoria ("las palabras de tus abuelos que nunca acaben en el olvido") para finalizar haciendo referencia al llanto por un ser querido.

Remiro, el precavido (chirigota)

Tipo: un hombre excesivamente precavido. Crónica: el personaje de la chirigota del Pelos se presenta como Prudencio Segura y es un tipo muy precavido y que mira mucho todo (quizás demasiado) e incluso lleva una zona de seguridad para no sufrir ningún accidente ("La seguridad ante todo", dicen mientras preparan un perímetro para protegerse). Primer pasodoble a la que lían para separar la ropa al poner una lavadora (cómo distinguen por tejidos, colores y el programa más adecuado), aunque, después de todo, siempre les falta un calcetín cuando sacan la colada. En el segundo relatan el proceso que siguen cuando van a coger el coche; revisan las ruedas y las de repuesto, los cristales, los espejos e incluso los papeles y acaban con una oración a San Cristóbal, pero tanto remiran que "los dos ojos como el Junqueras los tengo ya", acaban. Para introducir los cuplés bromean con el coronavirus al nombrar a un chino que se les ha metido en el zapato, sacando rápidamente una mascarilla. El primero de tema político y en el segundo explican cómo lo hacen cuando se meten en el mar a mear y, más que miedo a las medusas, lo tienen a que le roben las cosas de la sombrilla. En el popurrí cuentan el origen de sus manías, que vienen por la despreocupación que sus padres tenían por él cuando era niño. Confiesan que se hacen un análisis diario y se toman la tensión para "vivir hasta el 3.000" y luego relatan una serie de situaciones como cuando de repente empieza a llover y ellos sí llevan paraguas, o cuando se ponen una alarma cada cinco minutos para levantarse a tiempo. Buena cuarteta a cuando conoce a una mujer en una discoteca que lo deja con el calentón, "pero por si acaso, para estos casos yo tengo a mano el extintor", señalan. Muchos golpes chirigoteros en un repertorio que fue despedido con gran énfasis del público.

El dios de la fiesta (comparsa)

Tipo: alegoría del Mayo Festivo, con catavinos y flores en las botas. Crónica: la comparsa de Javi Lonene empieza con un verso de Piedra Escrita, de Miguel Amate, del que además exhiben un retrato que refleja el pregón que dio el pasado año. Cantan a la vida y a la fiesta, destacando Córdoba en primavera. Primer pasodoble para la religión y el "paraíso fiscal" que es la Catedral, pidiendo además a la Iglesia que devuelva al pueblo la Mezquita, que "pertenece a todos los cordobeses". El segundo lo dedican a la libertad sexual a través de la historia de dos homosexuales que un 14 de febrero deciden dejar su relación por cobardía al qué dirán. Cuplés para los programas First dates y la Isla de las tentaciones, acabando con un estribillo dedicado a Córdoba, su "paraíso", muy aplaudido por el público. Popurrí en el que repasan las fiestas de la ciudad y destacan el placer para los sentidos que supone visitarla y vivir en ella. "Divina tierra, bella sultana", piropean a Córdoba estos comparsistas. Cuarteta en la que ensalzan la tradición de los Patios: "Patios de luz que muestran la hermosura de esta tierra, patios de historia de hace mucho tiempo atrás", señalan, para terminar cantando a esta ciudad eterna acompañados por las palmas del público, que los despide con una gran ovación.

Por culpa de la subvención, nos cambiamos de afición (cuarteto)

Tipo: peñistas a la búsqueda de subvención. Crónica: el cuarteto de Pepón Hijo presenta una parodia que se ubica en la casa hermandad de la Peña carnavalesca cofrade Miguel Amate, desde donde graban un programa de radio en el que anuncian la creación de una hermandad, todo ello porque, según piensan, las cofradías consiguen subvenciones más jugosas que las peñas carnavalescas. Sin embargo, solo tienen 16 hermanos y no saben muy bien el hábito que van a llevar ni entienden de itinerarios ni igualás. Piden "perdón porque vamos a cantar" antes de empezar con los cuplés, que acompañan con claves. El primero dedicado al Día de San Valentín y de nuevo sale el satisfyer, que un hombre le regala a su novia y ella lo echa de casa porque ya no le hace falta para nada. El segundo va para la contaminación de los plásticos y una campaña que la Iglesia ha empezado para eliminarlos... con el último fin de que no se usen preservativos. Luego intentan hacer un organigrama para la hermandad que quieren fundar y eligen hermano mayor, buscan un templo (ven un anuncio de la Mezquita-Catedral que ha puesto Demetrio) y una cuadrilla. Y si quieren ver qué pasa con esta hermandad... tendrá que ser en semifinales, dicen al público.

La fábrica de las miserias (comparsa)

Tipo: trabajadores de una fundición. Crónica: la comparsa de Peñarroya-Pueblonuevo llega con un personaje sacado de una fábrica que cuenta la miseria que vive y sus condiciones laborales. Primer pasodoble dedicado a Miguel Amate, el "poeta" que se ha marchado después de mucho luchar contra la enfermedad, mientras que el segundo es una denuncia sobre los niños robados, "que fueron comprados como si fueran ganado". Primer cuplé para los que se pasan tatuándose y el segundo para una reforma que hace en su casa y lo deja lleno de contracturas. Crítica social en el popurrí, comenzando con las pensiones tan bajas que hay en España y siguiendo con los políticos que roban y engañan al pueblo. Animan a "ser feliz con lo que tienes" porque "lo demás no importa nada" y, en esa línea, destacan la importancia del amor sobre los bienes materiales.

Los Wilsons (chirigota)

Tipo: famosos que han pasado la isla de Supervivientes. Crónica: parodia del programa Supervivientes, con Chelo, Chabelita, Nacho Vidal y Carmen Lomana, entre otros personajes, y una imagen muy particular del programa en el que sobresale la torre de Pedroche, su localidad de origen. Primer pasodoble dedicado a sus raíces y segundo a Juan Carlos Aragón, "poeta revolucionario" que tiene la "culpa" de que lleven en sus venas el veneno del carnaval. Primer cuplé, de nuevo, para el satisfyer; y el segundo dedicado al jurado del concurso. En el popurrí le cantan primero a Jorge Javier Vázquez para luego repasar algunos de los famosos que salen en el programa.