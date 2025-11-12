Crisis de la gripe aviar: la "cepa virulenta" del H5N1 que puede acabar con granjas enteras de gallinas

"La gripe aviar es una enfermedad que lleva muchos años produciéndose en el mundo. Desde finales del siglo pasado, aparecieron estas cepas del H5N1, que es muy virulenta y ha venido sucediéndose desde entonces con una mayor o menos amplitud, dependiendo del año". Es la declaración que hace Antonio Arenas, catedrático del área de Sanidad Animal de la Universidad de Córdoba (UCO), tras la entrada en vigor de las medidas de refuerzo para prevenir la propagación del virus de la influenza aviar del Ministerio de Agricultura, que obliga al confinamiento de las aves de corral.

Arenas ha señalado a El Día de Córdoba que España no es el único país que atraviesa esta crisis, ya que también se están registrando casos en Alemania, Francia e Italia. No obstante, ha subrayado que se trata de "una situación normal" y que a pesar de la puesta en marcha de las citadas normas de contingencia contra la enfermedad "no hay que crear ninguna alarma". Estas cepas, ha continuado, "se dan siempre en circunstancias muy particulares, que es una exposición muy continua y constante al virus. Es decir, en condiciones normales no tiene ningún tipo de problema".

Consejos para los pequeños productores

Doctor en Veterinaria, también ha aseverado que los grandes productores son conocedores de este virus y conocen "exactamente lo que pasa porque están acostumbrados a la situación; saben perfectamente qué es lo que hay que hacer y tienen medidas de bioseguridad muy altas".

Sin embargo, ha admitido que el principal problema está en los pequeños productores, es decir, "aquellos que tienen una casita en el campo y tienen sus gallinas porque existe mucho riesgo de que se contagien y que aparezcan muertas si están al aire libre".

En este punto, ha aconsejado que críen sus gallinas, durante un tiempo "en el interior, como medida de prevención" y que no tengan contacto con el exterior, ni tampoco con las aves silvestres "porque eso sí supone un riesgo importante de transmisión a las aves".

Las gallinas, las aves más afectadas

Las aves más susceptibles a la infección y, por lo tanto, a la aparición de la enfermedad, son las gallinas, mientras que en el caso de los patos también son susceptibles, aunque en muchos casos el proceso es subclínico y actúan como portadores.

Una vez que el virus afecta una explotación, al ser excretado por las heces y secreciones respiratorias, su transmisión y difusión se produce por el contacto directo con secreciones de aves infectadas, especialmente heces, y también a través de los alimentos, el agua, equipo y ropa contaminados y por vía aérea.

En el caso de los grandes productores, Arenas, que es vicerrector de Formación Continua, Empleabilidad y Emprendimiento, ha asegurado que saben perfectamente cuándo tienen a su ganado infectado porque existen una serie de datos: más del 3% de mortalidad y descensos en el consumo de agua, de pienso, etc. "Con los grandes productores, los profesionales no tenemos problema y no hay que decirles nada porque ellos lo saben; la consecuencia es sacrificar a las gallinas", ha destacado.

En el caso de los pequeños productores, ha continuado, "tienen que tener cuidado porque es una enfermedad que puede acabar con todo su ganado y, además, puede acabar ampliando de una manera importante la epidemiología de la enfermedad; por eso, hay que decirles que no se críen. Y si están autorizados a tenerlas, tienen que tenerlas bajo control y sin contacto con aves silvestres".

¿Qué pasa si se come un huevo de una gallina infectada?

Arenas también ha expuesto el ejemplo hipotético de que una gallina esté infectada por la gripe aviar y el pequeño productor no se dé cuenta. En este, caso ¿qué pasaría si alguien se come los huevos que ha puesto? La respuesta es clarificadora: "No pasa absolutamente nada porque el huevo siempre nos lo comemos habitualmente frito o cocido", es decir, cocinado.

Mientras que el virus es muy resistente a las condiciones medioambientales, es decir, en el medio acuático, al frío, en el momento que tiene algo de calor o que está en condiciones que no está a gusto, "se desactiva muy rápidamente; es muy sensible al calor y muy resistente al frío", ha detallado. No obstante, aclara que al mercado no van a llegar nunca.

Por el momento, en el conjunto de la provincia de Córdoba hay ya 25 municipios, incluidos la capital, en los que las aves de corral permanecen confinadas en naves por la crisis de la gripe aviar.