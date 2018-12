Urbanismo autoriza cuatro cotillones para Nochevieja

La Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) ha autorizado cuatro cotillones para la noche de Fin de Año, según la información facilitada por el organismo. Las fiestas se celebrarán en los Jardines de Sansueña, en el Hotel Las Adelfas, en el Club Hípico y en el Club Figueroa.

En el caso de Sansueña, la autorización del evento se le ha otorgado a Turicar City y permite un aforo de 488 personas en la carpa y 320 en el edificio existente, lo que da un aforo total de 808 personas, entre las 23:30 y las 08:00. En Las Adelfas, la empresa Palace Promotions Hotel es la que ha previsto una fiesta con aforo para 380 personas, entre las 24:00 y las 06:00.

El cotillón en el Club Hípico será el más numeroso, pues tiene capacidad para 1.800 personas entre las más de 1.200 de las carpas y unas 600 en el edificio. Por último, en el Club Figueroa se habilitará un cotillón para 650 personas . En todas las fiestas se prohíbe la entrada a menores de 16 años.

Según las normas de Urbanismo, los establecimientos tendrán que tener una vigilancia. Así, con una ocupación de entre 300 y 450 personas, deberán tener un vigilante; los aforos autorizados de 451 a 750 personas, con dos, y las instalaciones con una ocupación de entre 751 y 1.000 personas tendrán que contratar a tres vigilantes y cuatro si se superan las 1.000 personas.

El teniente de alcalde de Seguridad, Emilio Aumente, aseguró ayer que “las solicitudes casi siempre van hasta el último día porque se piden una serie de requisitos” a los solicitantes y que en los últimos años han ido a la baja. El año pasado hubo tres, aunque en esta ocasión se eleva hasta cuatro. Aumente también hizo referencia a otro tipo de cotillones como son las “fiestas particulares”, que van en aumento. Se trata de eventos que se organizan a título individual en locales alquilados y en el que va un grupo de amigos o familias. “Hay algunas que no están legalizadas y también la Policía va a actuar, no porque se alquile un espacio para una fiesta, si no por si tiene permiso o no lo tiene”.