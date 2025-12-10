Correos utiliza sobres de las elecciones andaluzas para el voto por correo en las de Extremadura

Extremadura celebra sus elecciones autonómicas el próximo 21 de diciembre y son centenares los extremeños que viven fuera de su comunidad y han solicitado el preceptivo voto por correo para poder participar en los comicios. El voto se puede pedir por vía telemática o por vía presencial en cualquier sede de Correos hasta este jueves 11 de diciembre. Se trata de un sistema habitual que utilizan aquellas personas que no pueden depositar de manera presencial su voto el día de las elecciones por motivos de trabajo, entre otras circunstancias.

Un trámite simple y cotidiano de cualquier proceso electoral, pero para que un votante residente en Córdoba no ha resultado como esperaba por la documentación que recibió desde una oficina de correos de la capital cuando fue a solicitar su voto. Según la información a la que ha tenido acceso El Día de Córdoba, esta persona acudió a una oficina de correos para pedir su voto y su sorpresa fue mayúscula cuando le fue entregado el sobre a remitir a la Junta Electoral correspondiente a la provincia donde se encuentra censada para pedir su voto. En concreto, en el sobre aparecía escrito "Elecciones a la Junta de Andalucía" en lugar de "Elecciones a la Asamblea de Extremadura", por lo que esta persona mostró su extrañeza y comunicó que el sobre era incorrecto.

Según el relato de esta persona, mostró su disconformidad hacia quien estaba atendiéndola en ese momento y esta preguntó a su superiora. En ese instante, la superiora dijo que la solución era "tachar la palabra Andalucía" porque eran "los sobres que tenían" y remitir la petición del voto por correo a la Junta Electoral a pesar de ello, tal y como hizo finalmente. Hay que tener en cuenta que las elecciones en Extremadura son a su Asamblea.

Correos confirma lo sucedido

Ante esta situación, este periódico se ha puesto en contacto con Correos y ha reconocido los hechos. Así, ha respondido que "confirmamos que para este proceso electoral de la Comunidad de Extremadura se ha autorizado el uso de material electoral de anteriores procesos electorales, en caso de desabastecimientos puntuales. Por ello, se han utilizado formularios genéricos disponibles en nuestros sistemas o procedentes de anteriores procesos, así como sobres genéricos".

En el caso concreto de Córdoba, "al no disponer en ese momento de sobres genéricos, se empleó un sobre del último proceso electoral para la Junta de Andalucía" que fue en las autonómicas de 2022.

También han aclarado que "este hecho no afecta al derecho al voto del solicitante, ya que las Oficinas del Censo Electoral cotejan únicamente los datos que figuran en el formulario de solicitud, independientemente del sobre utilizado".