Un proyecto de la UCO habilitará un corredor verde desde Las Palmeras a Medina Azahara

El Ayuntamiento de Córdoba habilitará un corredor verde que irá desde Las Palmeras hasta Medina Azahara. Esta es una de las actuaciones incluidas en el proyecto de investigación Salud y Bienestar Social Inclusivo en Ciudades Pequeñas y Medianas de Europa (Inhabit), que va a liderar la Universidad de Córdoba (UCO), y que empezó a ejecutarse el pasado mes de septiembre.

Se trata de una iniciativa por la que la institución académica va a recibir más de 2,5 millones de euros, procedentes del programa marco de investigación de la Unión Europea Horizonte 2020 -iniciativa que cuenta con un presupuesto superior a los 10,6 millones de euros- y en cuyo desarrollo están incluidos también el Ayuntamiento de Córdoba y la asociación vecinal Unión y Esperanza de Las Palmeras. El plazo de ejecución del mismo es de cinco años.

El objetivo final de este proyecto, el primero de estas características que coordina la institución académica, pretende "investigar cómo mejorar la salud y el bienestar de los ciudadanos de Córdoba, con innovaciones en infraestructuras, digitales, tecnológicas e inspiradas también en la naturaleza", además de incluir ámbitos sociales y culturales", según ha detallado la delegada del rector de la UCO para la Proyección Internacional, María del Mar Delgado, quien ha destacado que el programa contará también "con un enfoque inclusivo de genero y diversidad".

La ciudad de Córdoba no va a ser la única que esté implicada en el desarrollo de este programa, ya que también van a trabajar en un proyecto similar la ciudad italiana de Lucca -en la Toscana-, además de Nitra -la cuarta ciudad más importante de Eslovaquia- y Riga -capital de Letonia-. El proyecto también contará con la colaboración de Bogotá (Colombia).

Con su desarrollo, ha continuado Delegado, "se va a analizar cómo diferentes tipos de recursos se pueden utilizar" para conseguir estos resultados de mejorar la salud y bienestar social de las personas. Para ello, se utilizarán indicadores como la cultura, alimentación, las relaciones con los animales -mascotas-, el arte y el medio ambiente a través de un "uso innovador", ha anotado.

Las iniciativas, ha continuado, se pondrán en marcha en espacio públicos, que "se concentran en zonas desfavorecidas y colectivos más vulnerables", como es el barrio de Las Palmeras. No obstante, por el momento "las innovaciones no están marcadas y se van a cogestionar con los ciudadanos", ha reconocido. En esta línea, ha detallado que la participación vecinal se centrará en qué valoran ellos para se incremente el bienestar social y que se crearán mesas de participación ciudadana.

En este punto, Delegado ha informado de que "el laboratorio que se va a utilizar es un corredor verde que se va a acondicionar con el Ayuntamiento de Córdoba y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, en uno de los márgenes del canal del Guadalmellato".

Revitalizar Las Palmeras

Se trata de un corredor verde de cero emisiones "que permita llegar a Medina Azahara pasando por Las Palmeras para revitalizar el barrio", ha anotado. A ello se sumaran "distintos tipos de innovaciones, como soluciones inspiradas en la naturaleza, la creación de un jardín de aromas, una zona de mariposas, otra de de iluminación creativa y diseños artísticos", ha apuntado.

La delegada del rector, además, ha subrayado el hecho de que las innovaciones "tienen que ser diseñadas por los actores de la ciudad que quieran implicarse en ellos". A todo ello se "intentará" que surjan "oportunidades de negocio y de trabajo asociados", ha apuntado, al tiempo que ha considerado importante también la implicación de los jóvenes.

Delgado ha destacado la importancia de que "gracias a este proyecto, tanto el Ayuntamiento como la Asociación de Unión y Esperanza de Las Palmeras forman parte por primera vez de un consorcio para investigar en Europa", al tiempo que ha recordado que el proceso de selección ha sido "muy competitivo" y que tras su incorporación ambas entidades "son socios de pleno de derecho del consorcio y corresponsables de todas las acciones que se pongan en marcha y de los resultados que se obtengan". A su juicio, "la UCO junto con Las Palmeras y el Ayuntamiento están en la Champions de la investigación de la UE".

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, por su parte, ha indicado que con la puesta en marcha de este programa "se evidencia que tenemos una gran Universidad y que hace que Córdoba pueda participar y ser seleccionada en 68 grupos para liderar este proyecto europeo, que tendrá consecuencias positivas en determinadas zonas de la ciudad".

"El Ayuntamiento desarrollará ese corredor verde, libre de huella de carbono, y se contratará a personal investigador", ha anotado y ha afirmado que esta iniciativa "nos va a servir de piloto para las futuras políticas municipales".

Respecto al futuro corredor verde, el primer edil ha indicado que será la Gerencia de Urbanismo la que tramite el mismo, si bien, ha reconocido que aún no hay fecha para su desarrollo. Además, ha señalado que el proyecto de la UCO "es previo al impacto del anillo verde que tiene previsto en la ciudad", además de considerar que se trata de "una gran oportunidad y un gran reto". "Esta investigación enlaza con temas de futuro de la ciudad de Córdoba y con propuestas que queremos sacar adelante", ha insistido.

Quien ha mostrado su satisfacción por el proyecto ha sido el el vicepresidente de la Asociación Unión y Esperan de Las Palmeras, Antonio Fernández, quien lo ha tildado de "fantástico". Además, ha mostrado su deseo a que este tipo de iniciativas se sigan desarrollando y que, además, cuentan con "el apoyo vecinal".

Mientras, el rector de la UCO, José Carlos Gómez Villamandos, ha anotado que se trata de "un proyecto de investigación que es claramente el paradigma de la investigación, es decir, que no es solo para la sociedad, sino con ella". "El proyecto busca mejorar el ámbito saludable de la vida de Las Palmeras y, al hacerlo se extiende a toda la ciudad de Córdoba", ha recordado.

Para el rector, "no puede haber bienestar si no hay oportunidades, ya que sin ellas, tendremos frustración, melancolía y situaciones no deseables".