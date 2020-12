Coronavirus Córdoba: Otras seis muertes empañan un nuevo descenso de los contagios

Nuevo balance agridulce de los datos oficiales sobre la situación del coronavirus que ofrece cada día la Consejería de Salud y Familias en la provincia de Córdoba. El número total de fallecidos por covid-19 se eleva ya a 477, después de que en las últimas 24 horas la Junta haya notificado otras seis muertes en la provincia.

A pesar de que los contagios siguen a la baja, consecuencia directa de las fuertes medidas restrictivas que todavía se aplican en Córdoba, lo cierto es que las muertes no han parado de crecer en esta segunda ola. El sábado pasado, jornada en la que no se notificó ningún deceso, parece que fue un oasis en medio de este desierto, pero no ha continuado la tendencia. Es más, desde ese día, se han registrado otras 11 muertes a causa del covid-19.

La buena noticia que puede extraerse del balance diario es la de estos días atrás, una bajada de los contagios paulatina, con cifras muy lejanas a esos picos altísimos de la segunda ola. Según Salud, en las últimas 24 horas se han registrado 54 casos de coronavirus en Córdoba, lo que eleva el total de contagios detectados por PCR y test de antígenos a 23.719.

Si a este total se le suman los test rápidos y serológicos, en la provincia ya se han contagiado, desde que comenzara la pandemia, un total de 24.324 personas.

La presión hospitalaria también continúa a la baja, aunque el número total de ingresos (no los ingresos actuales) registra una subida de siete personas en las últimas horas, hasta alcanzar un total de 2.293 personas desde que el pasado 10 de marzo se registrara el primer contagio de la provincia.

De este total, 238 hospitalizados han requerido ingresar en las unidades de cuidados intensivos, lo que supone un aumento en tres personas desde el día de ayer.

El dato más positivo de todos es el que se refiere a los curados, que crecen a un ritmo vertiginoso en estos últimos días. Según Salud, se ha dado el alta en las últimas 24 horas a 546 personas, lo que supone que ya haya un total de 15.284 cordobeses que han superado con éxito la enfermedad.

Con respecto a los casos activos, son actualmente más de 8.000. Y en cuanto a las tasas de incidencia, siguen a la baja debido a ese descenso de los contagios. La tasa provincial es de 172,6 casos por cada 100.000 habitantes detectados en dos semanas, mientras que en la capital la ratio está en 193,1. En la zona sur es de 162,4, en el Guadalquivir de 129,6 y en el norte de 190,5.

Ahora mismo solo hay dos localidades en la provincia con una tasa superior a 500 (donde se puso el límite, entre otras cuestiones, para aplicar las medidas más restrictivas) y son Villa del Río, con 534,9 y Cadeña, con 738,3.