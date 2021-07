Coronavirus: Córdoba vuelve a situarse por encima de los 4.000 casos activos

Algo más de dos meses después, Córdoba vuelve a estar por encima de los 4.000 casos activos de coronavirus. La provincia, en estos momentos, tiene 4.187 personas con capacidad de transmitir el virus, una cifra que no se daba desde el ya lejano 13 de mayo. Este dato no hace más que reflejar la actual situación de la pandemia, desbocada en cuanto a número de contagios, sobre todo en la población más joven que aún carece de la cobertura de la vacuna en su mayor parte, aunque con mucha menos gravedad que en oleadas anteriores del coronavirus.

Porque el perfil del nuevo contagiado, en su mayoría menor de 40 años, reduce tanto la letalidad del virus SARS-CoV-2 como la necesidad de hospitalización, dos aspectos claves para poder empezar a convivir con cierta tranquilidad con el covid. Eso no quiere decir, ni mucho menos, que la pandemia esté controlada ya, o que haya que tener más laxitud aún con las medidas; más bien lo contrario, mantenerse en alerta y cumplir con los parámetros recomendados para no colapsar otros sectores de la sanidad y no tener que volver a restricciones más severas ante un horizonte de descontrol total.

De momento, tras superar el martes la barrera de los 300 contagios (341 para ser exactos), infranqueable desde el mes de febrero, la última actualización del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA) ha anotado en la provincia otros 299 positivos. Esto hace que la cifra de infectados total desde el comienzo de la pandemia en marzo del pasado año roce ya los 60.000, que se superarán sí o sí esta semana, si continúa la actual tendencia este mismo jueves. De momento, el registro se queda en 59.881, de los que 59.418 han sido detectados a través de pruebas PCR o test de antígenos de última generación.

Lo que se mantiene inalterable por octava jornada consecutiva es el número de fallecidos, estabilizado en 976 desde el pasado 6 de julio. Sí sube, como viene siendo habitual la cifra de curados, en esta ocasión en 187, lo que deja el global en 54.718. La suma de ambos guarismos es inferior en 4.187 personas a la de contagiados, pues es de ahí de donde se extraen los casos activos actuales en Córdoba.

Además, y como último apunte de los que muestra el IECA, en las últimas 24 horas hasta cinco cordobeses han tenido que ser hospitalizados en alguno de los centros de la provincia. Por suerte, la situación clínica de ninguno de ellos ha requerido que tuviera que pasar a la Unidad de Cuidados Intensivos. Y lo mejor de todo es que, lejos de subir, la presión hospitalaria baja. Si el martes había ingresadas 67 personas, 15 en la UCI, la más reciente actualización anota 60 hospitalizados en planta y 14 en el área de críticos.

Dos distritos sanitarios con tasa superior a 500

Con estos registros, la tasa de incidencia se mantiene al alza en la provincia. En las últimas 24 horas, la IA14 ha subido 17 puntos, situándose ahora en 358,3 casos por cada 100.000 habitantes. Ese mismo aumento se ha dado en el Distrito Sur, que marca ahora 333,7, mientras que en la capital lo ha hecho en solo 11 para quedar en 270,5. Los mayores incrementos, por encima de los 30 puntos, se han dado en los distritos Guadalquivir (pasa de 470,6 a 502) y Norte (de 551 a 583,1).

En cuanto a los municipios ya son siete los que superan la tasa 1.000, aunque por su número de habitantes solo Aguilar de la Frontera y Villanueva de Córdoba se enfrentan al posible cierre perimetral por parte de la Junta de Andalucía. Con todo, no son los que están en una situación más alarmante, pues Pedro Abad sigue desbocado y ya marca un tope de 3.090,6 casos y Cañete de las Torres, también en el Alto Guadalquivr, se queda en 2.155,3. Santaella, Pedroche y El Viso completan la nómina, que sube hasta los 14 si se añaden las siete localidades con una tasa superior a 500.

El 52,8% de los cordobeses, ya inmunizados

El balance en la última jornada ha dejado 9.578 dosis administradas más de cualquiera de las cuatro vacunas autorizadas en Córdoba, para un total de 878.601 desde que la campaña arrancó a finales del mes de diciembre. Esto repercute de manera directa en el número de personas que ha completado su pauta de vacunación, y que en la provincia son ya 412.411, 7.784 más que en la actualización previa.

De esta manera, y en términos porcentuales, un 52,8% de la población cordobesa ya está inmunizada, bien con las dos dosis de Pfizer, Astrazeneca o Moderna, o la monodosis de Janssen. Este porcentaje se eleva hasta el 62,4% mirando solo a la población diana de mayores de 16 años. En ambos casos, Córdoba está varios puntos de la media que registra el global de Andalucía y por delante de todas las demás provincias. De hecho, apenas Jaén (52,1%) ha superado la mitad de su población inmunizada.

Además, en la provincia hay 86.621 cordobeses que están a la espera de recibir un segundo pinchazo para entrar en ese grupo, lo que viene a ser el 11,1% de toda la población. Sumando ambos guarismos, ya hay casi medio millón de personas en Córdoba que han recibido al menos una dosis (499.032), lo que viene a ser el 63,9% de la población y el 75,5% del grupo de mayores de 16 años.