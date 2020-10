El coronavirus no da tregua en Córdoba: Más de 300 nuevos casos este domingo y 182 ingresos

La segunda ola de coronavirus ya es en Córdoba mucho peor que la primera. El número de casos lo demuestra, la tasa de contagios sigue en aumento y los ingresos tampoco cesan. La provincia finaliza hoy una semana horribilis tras acumular entre el lunes 19 y este domingo 25 2.135 casos nuevos de covid-19, la semana anterior fueron 1.731 (todos ellos detectados mediante pruebas PCR y test de antígenos). Se trata de la cifra más alta de toda la pandemia y llega el mismo día en que la capital empieza a someterse ciertas restricciones y con un nuevo estado de alarma aprobado.

Según los datos facilitados por la Consejería de Salud y Familias, este domingo 25 de octubre se han registrado en Córdoba 302 casos nuevos de covid-19, por lo que el total de contagios desde que se declarara la pandemia es ya de 12.204. Y eso teniendo en cuenta únicamente las PCR y los test de antígenos, si se añaden los test rápidos y los serológicos, ese total se sitúa ya en torno a 12.500 casos.

Por otro lado, aunque todavía no han saltado las alarmas, los ingresos continúan creciendo. Ahora mismo, en los hospitales cordobeses hay hospitalizadas 182 personas a raíz de contraer el virus, de las cuales, 16 están en las unidades de cuidados intensivos (UCI). No son cifras altas, teniendo en cuenta que todavía existe capacidad hospitalaria para asimilar más ingresos covid-19, pero no se puede perder de vista que durante la primera ola había muchas plazas libres, teniendo en cuenta que muchas intervenciones quedaron paralizadas. Ahora no es así, o al menos parece no serlo en el Hospital Reina Sofía. Sí ocurre en otros centros cordobeses, como en el Hospital de Puente Genil, donde ya han empezado a retrasarse intervenciones consideradas no urgentes, según informó hace un par de días el propio consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre.

En cualquier caso, por los hospitales de la provincia han pasado ya 1.280 personas, esto supone que entre ayer y hoy ha habido 16 nuevos ingresos. De esas hospitalizaciones, una ha requerido cuidados intensivos, teniendo en cuenta que las UCI cordobesas han acogido en esta pandemia a 148 pacientes covid.

El dato positivo, si es que puede sacarse algo positivo de esta situación, es que durante las últimas horas no ha habido que lamentar ningún fallecido por coronavirus en Córdoba. La cifra de decesos, por lo tanto, se mantiene igual que ayer, en 228.

Y con respecto a los curados, suman ya un total de 4.493. En las últimas 24 horas se han registrado 63 pacientes recuperados tras enfermar del virus. Esto evidencia otra realidad muy clara en la provincia: el número de curados no avanza al mismo ritmo en que lo hace el de positivos, lo que supone que los casos activos sigan siendo muy altos, es decir, que haya mucha gente con capacidad de contagiar. Aún así, puede deberse a un retraso en la contabilización de los datos, y no tanto a una demora en la propia recuperación.

Brotes en las residencias

A la misma vez que se percibe un aumento vertiginoso de los casos en Córdoba, ocurre lo mismo con los brotes localizados en las residencias de mayores. Son ya varios los brotes que se han registrado en distintos centros de ancianos de la provincia en esta segunda ola, y el aumento diario de las cifras evidencia la dificultad de asumir este virus entre las paredes de este tipo de espacios.

Las últimas actualizaciones de Salud y Familias apuntan hacia el brote localizado en la residencia Jesús Nazareno de Córdoba capital. Aquí, el número de contagios (oficial) es de 50 personas, mientras que en San Andrés, también en la capital, se han notificado ya 28 casos.

Además, Salud ha informado hoy de un fallecimiento en la residencia Domusvi Inmaculada Concepción de Puente Genil, donde los contagios suman ya un total de 77 positivos.