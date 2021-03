Coronavirus Córdoba: Denuncian el "caos" en la vacunación del profesorado

El Sindicato de Enseñanza de CCOO de Córdoba ha denunciado "el caos y la desorganización" en el proceso de vacunación contra el coronavirus del profesorado en la provincia, que ha generado "claras situaciones de discriminación".

En concreto, el sindicato ha criticado que en la selección de los profesionales para la vacunación se ha dejado fuera al personal laboral, socioeducativo y externalizado -monitoras escolares, profesionales técnicos de integración social (PTIS), intérpretes de lengua de signos (ILSE), personal de comedores o limpieza, entre otros.

"Esta evidente discriminación menosprecia a estos profesionales de la educación, como si no se contagiaran o su trabajo fuera menos esencial, cuando además interactúan directamente con el alumnado y el profesorado", ha señalado el secretario general de este sindicato, Manuel Serrano.

Según CCOO, a este hecho se unen "los graves problemas de comunicación" que se han venido produciendo. "En muchos casos, se ha comunicado con menos de 24 horas de antelación los datos de citación pero más grave es que centros completos no han sido avisados de su convocatoria para la vacunación. Es decir, estaban citados para recibir su vacuna pero nadie les avisó", ha asegurado la organización sindical.

CCOO ha puesto como ejemplo el caso de la residencia de estudiantes La Aduana y de los equipos de orientación educativa (EOE) de Poniente-Villarubia, Sur-Centro, Valdeolleros-Brillante, Fuensanta-Cañero, Levante-Alcolea y Vista Alegre y el equipo de orientación especializado. Es decir, "todos los EOE de la capital cordobesa", ha explicado Serrano.

"En los pueblos ha sido la voluntad personal de las enfermeras de enlace la que ha subsanado ese error. Una vez más, la profesionalidad de los trabajadores llega allí donde la Consejería de Educación y su correspondiente delegación no ha sido capaz por dejadez de funciones", ha lamentado el responsable sindical.

Para el sindicato, no acaban ahí los problemas durante la vacunación. "Hay toda una serie de centros que no han sido convocados y que han sido saltados en esta tanda de vacunaciones. Así ocurre, por ejemplo, con el colegio La Guijarrosa, uno de los muchos casos que sabemos que hay", ha dicho el responsable de Enseñanza, quien ha remarcado que en este caso concreto "se incide en error al no incluirlo en el listado de vacunaciones de la semana pasada y tampoco en el de esta".

CCOO ha hecho hincapié en que "la Consejería de Educación ha tenido tiempo más que de sobra para planificar la vacunación de los centros educativos y no es de recibo que se produzcan los fallos que se están registrando y menos que se deje fuera de la vacunación al personal laboral, socioeducativos y externalizado, que cumple también una función esencial en los centros, especialmente, para el alumnado con necesidades educativas de atención especializada".

Por ello, CCOO ha exigido a la consejería que "subsane de inmediato estas incidencias y que se incluya en el calendario de vacunación de los centros al citado personal".