Coronavirus Córdoba: El alcalde se muestra partidario a exigir el pasaporte covid cuando la vacunación sea total

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, se ha mostrado partidario de exigir el pasaporte covid o una prueba análoga para acceder a determinados espacios públicos cuando la vacunación haya alcanzado a la totalidad de la población posible.

Bellido, tras visitar una obras de infraestructura hidráulica de la Empresa Municipal de Aguas de Córdoba (Emacsa), ha dicho que "cuando tengamos la vacunación efectiva para todas las personas adultas, sí sería bueno".

"El problema ahora es que hay muchas personas que, sin haber tenido la posibilidad de vacunarse, las dejaríamos fuera de muchas actividades", ha señalado el regidor municipal, después de que toda la provincia haya pasado esta medianoche a nivel 3 de alerta por el incremento de los contagios. La tasa de la capital, por su parte, se encuentra ya en 619 casos por cada 100.000 habitantes, tras la última actualización del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA).

A su juicio, adoptar ahora esta decisión "puede ser, en cierta medida, casi discriminatorio, no exactamente, pero al final les estamos privando de realizar actividades por algo que no se les puede imputar, que por su edad o porque hayan tenido algún problema no hayan podido vacunarse".

En cualquier caso, Bellido ha dicho que "cuando hayamos avanzado en la vacunación, cuando el que no se haya vacunado sea porque no haya querido, creo que sería bueno, pero creo que no ha llegado ese momento".