Tres de cada cuatro cordobeses respaldan la nueva Cabalgata de Reyes

Tres de cada cuatro cordobeses respalda la nueva Cabalgata de Reyes, según refleja la encuesta que publicó el pasado 5 de enero, fecha de celebración de la misma, El Día. Según esa encuesta, se mostraron a favor de la misma el 77% de quienes votaron, por el 22%, que se posicionó en contra.

En la encuesta de El Día había tres opciones por las que decantarse. Me ha gustado. El nuevo diseño ha sido mucho mejor que el de años anteriores fue apoyada por el 47% de los votantes; Debe mejorar. Me ha gustado más que la de 2023, pero aún debe mejorar, por el 30%; y No me ha gustado. Prefiero el modelo de años anteriores, por el 23%.

Una Cabalgata de Reyes Magos renovada en su diseño recorrió el pasado 5 de enero las calles de la capital. En el cortejo de este año participaron 14 carrozas, tres de ellas infantiles; otras tres, bíblicas; y otra titulada Jardín Omeya, además de las seis correspondientes a los Reyes Magos y sus pajes. Contó también con cinco pasacalles y las bandas de música del Cristo del Amor, Sagrada Cena y La Estrella.

En 2019 la Cabalgata costó 49.000 euros, en 2023 el presupuesto ascendió ya a 121.000 euros y en 2024 se elevó hasta los 444.000 euros. Es la primera Cabalgata de Córdoba organizada por una empresa, Grupo Mundo, empresa responsable, entre otras, de la Málaga.