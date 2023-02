Más de 184.000 cordobeses faltaron a su cita médica en su centros de salud sin avisar el año pasado

Es tan fácil como llamar para cancelar la cita a su centro de salud, salvo algún imprevisto de causa o fuerza mayor, o entrar en la aplicación del Servicio Andaluz de Salud (SAS) para anularla o si, se puede, acudir hasta su centro médico. Sin embargo, hay quien puede que se le olvide que había pedido una consulta con su médico de cabecera y no se tome esta molestia, con lo que genera un perjuicio para el resto de personas que han tenido que posponer su cita con el facultativo de turno ya que estaba ocupada por un paciente que, al final, no ha acudido por diferentes motivos. Además, al no cancelar la solicitud también se generan pérdidas económicas en el sistema sanitario.

En total y, según los datos aportados por la Delegación de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía a El Día de Córdoba, a lo largo del año pasado no acudieron a consulta con su facultativo sin avisar de manera previa, a pesar de tener cita, un total de 184.042 pacientes, lo que supone un 8% de las más de dos millones de citas que se solicitaron para los médicos de familia en el conjunto de la provincia cordobesa, que fueron un total de 2.264.211. Es decir, que en hasta 184.042 ocasiones un ciudadano ha intentado conseguir una cita y no ha podido hacerlo porque estaba ocupada por otro, con los consiguientes problemas de agenda que esta situación genera.

Además, de estas casi 200.000 citas médicas en los centros de salud de Córdoba que se perdieron, el 64,6% se corresponden a personas de entre 14 y 64 años, mientras que un 15% a menores de 1 a 3 años.

Para evitar este tipo de situaciones, desde la Delegación de Salud y Consumo se enviaron "como reincidentes, es decir, a personas que dos o más veces no han acudido a su cita, SMS a un total de 39.427 pacientes, lo que representa un 21%".

Esto significa, según los mismos datos, que estas personas ocuparon un total de 78.854 citas. Es decir, que de 100 citas que se solicitan "ya sabemos que 21 no van a acudir al médico y no las van a anular", han añadido.

Estos datos corresponden al Distrito Córdoba Guadalquivir y solo de médicos de familia, sin contar pediatría ni enfermería.

La situación se repite en toda la comunidad andaluza, donde, según las cifras que maneja la Dirección General de Asistencia Sanitaria y Resultados del SAS, desde 2015 se han perdido hasta 52 millones de consultas de Atención Primaria. Con datos hasta el pasado mes de septiembre, los andaluces habían faltado al 8,6% de las citas concedidas en los centros de salud.

Estos datos, además, llegan en plena polémica con la falta de facultativos en Atención Primaria en España y las denuncias por sus condiciones laborales.

Las "excusas"

Para conocer las razones por las que estos pacientes no acudían finalmente a su cita médica, desde la Delegación de Salud y Consumo se hizo una encuesta. Pues bien, los resultados son contundentes porque cuatro de cada diez de las personas encuestadas -el 40%- no recordaban para qué pidieron la cita, mientras que al 14% se le olvidaba.

La citada encuesta también puso de manifiesto que el 50% solicitó su cita médica a través de Salud Responde, mientras que el 78% manifestó que sabía cómo anular la misma.

Hasta el momento y desde que comenzó el ejercicio de 2023, son ya más de 18.000 los pacientes de Córdoba que han solicitado una cita con el médico y que no han acudido.

Un hándicap, para nada menor, que aumenta el tiempo de espera para lograr una cita, que se alarga en muchos casos bastante más de una semana, y acrecienta el colapso, y no únicamente en la aplicación Salud Responde, sino también en los servicios de Urgencias de los hospitales, dado que no son pocos los que deciden recurrir a este servicio al no haber podido solucionar su problema con el médico de cabecera.

Cómo anular una cita

La administración sanitaria recuerda que existen varias opciones para anular las citas asignadas: a través de la aplicación Salud Responde, mediante el teléfono 955 54 50 69, en la página web ClicSalud+ o directamente en el centro de salud.

En este último caso, el centro de atención telefónica Salud Responde (955 54 50 60), una vez acreditada la identidad de la persona interesada, se puede facilitar información sobre citas pendientes y realizar gestiones (solicitud de cambio de fecha o anulación).

Por su parte, si se ha utilizado la aplicación, cancelar la visita también es fácil. Tan solo hay que consultar la sección Agenda sanitaria/Mis citas de ClicSalud+ que muestra las citas pendiente, que aparecen ordenadas por orden cronológico. Es más, se facilita una copia del resguardo de la cita en PDF, que se puede descargar e imprimir. También en este apartado se puede solicitar cambio de fecha y, de manera evidente, anular la cita.

No obstante, en la Carta de Derechos y Deberes de los usuarios del SAS no se recoge la obligación de acudir a la cita concertada, ni tampoco la de anularla en el caso de no poder presentarse, si bien precisa la necesidad de responsabilizarse del uso de los recursos y prestaciones ofrecidas en el marco del sistema sanitario público de Andalucía, un servicio ya de por sí colapsado que con actitudes así se resiente todavía más.

Teniendo en cuenta el colapso que viven algunos médicos de los centros de salud, el llamamiento a laresponsabilidad ciudadana es máximo, puesto que estos huecos vacíos sin previo aviso imposibilitaque otro usuario pueda ser atendido antes sin que sea una urgencia.