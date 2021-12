La Cabalgata de Córdoba ya tiene Rey Melchor: Sandra Camacho, 20 años, atleta y estudiante de Derecho

Porque la suerte ha querido, Sandra Camacho, una joven de 20 años del barrio Guadalquivir, estudiante de Derecho y atleta, se convirtió en la noche de este jueves en el Rey Melchor de la Cabalgata de Córdoba: “Fuerza no tengo mucha, pero voy a sacar”, aseguró entre el entusiasmo, la ilusión y los nervios tras salir designada en un sorteo errático en el que compitieron 282 aspirantes.

Sandra Camacho es el Rey Melchor más joven elegido hasta el momento en la ciudad, señal de que este cargo sigue ilusionando a grandes y pequeños. Una Melchor que compite en el Córdoba Patrimonio de la Humanidad y que se presentó por primera vez hace tres años, recién cumplidos los 18. “Hay gente que llega a los 70 y no lo ha conseguido”, bromearon durante la sesión de fotos oficiales ante el árbol de Navidad en Capitulares.

La ceremonia llenó el salón de Plenos del Ayuntamiento, con más de 200 personas apiñadas que cantaron, aplaudieron y cogieron caramelos al vuelo. Es evidente que no se respetó el distanciamiento social de estos tiempos anti covid, pero los allí presentes se encomendaron a las mascarillas, los test de antígenos y la magia de la Navidad.

“Estoy nerviosa, no me lo esperaba. Pero cuando he visto que ha salido el cinco...”, acertó apenas a decir mientras los medios de comunicación la rodeaban tras calzarle el alcalde la corona de Melchor y un manto de armiño de mentirijilla que gana en las distancias largas.

El sorteo hubo de empezar con algo de retraso por los problemas de agenda del alcalde, José María Bellido, que aunque lo intente aún no ha conseguido la omnipresencia que el Rey Melchor sí demostrará en apenas unos días. Cuando llegó al salón de Plenos acompañado por su equipo, fue recibido por un tímido aplauso por los allí presentes, que ya empezaban a torcer el bigote tras las mascarillas.

Y entonces, aunque parecía que ya sí arrancaba lo bueno, empezaron los discursos. Bellido dijo que en el Ayuntamiento hay mucha ilusión por disfrutar de una “Cabalgata como Dios manda”, y la directora provincial de la ONCE, Carmen Aguilera, agradeció a los allí congregados su interés por “inundar las calles de Córdoba en forma de fantasía, sueños y esperanza”.

Al fin, ya sí, llegó el momento de meter las bolas en los tres bombos: centenas, decenas y unidades. El secretario del Pleno, Valeriano Lavela, leyó las bases, aunque pocos lo entendieron. Por momentos pareció, incluso, que los propios técnicos de la ONCE también tenían sus dudas. “Esto es un sorteo, y no el de la UEFA”, gritó un hombre que esperaba en las primeras filas superado por aquel protocolo, como si elegir un Rey fuese cosa fácil; por supuesto, él no fue el designado.

Tras una primera vuelta en la que el número ganador fue el 087 y que tuvo que repetirse porque su candidato no estaba en la sala, la cifra agraciada fue la 052. Y Sandra Camacho, de 20 años, atleta, estudiante, avanzó despacio hacia la tarima de los concejales. Algunos candidatos, cansados, no se quedaron si quiera al momento feliz de encasquetarle la corona y huyeron despavoridos de la sala con un puñado de caramelos en el bolsillo.

Ya con el atuendo, hubo la oportunidad de preguntarle a Melchor qué desearía dejar en la casa de los cordobeses el 6 de enero. Se esperaba la predecible respuesta de miss de estas ocasiones, como el fin de la pandemia, la paz mundial y la igualdad. Pero este Melchor es mucho más práctico y eso se agradece: “Dinero y muchos viajes”. Ojalá.