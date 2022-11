Luto en Córdoba por la muerte de una mujer y su nieta en un incendio: "Es algo tan duro que no se olvidará"

El silencio de la madrugada de un viernes cualquiera se rompió en torno a las 04:30 cuando el olor asfixiante del humo y la llegada de los bomberos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) de Córdoba adquirieron todo el protagonismo y pertubaron el descanso de los vecinos. Un incendio se había producido en una viviendo del tercer piso del patio Poeta Luis Rosales, 14, en el popular barrio de Las Moreras, un residencial de ladrillo rojizo donde todas las alarmas saltaron de pronto.

Algunos como Tiburcio Alaez, vecino del bloque donde ocurrió el terrible suceso que ha acabado con la vida de una mujer de 60 años y su nieta, de 18, se despertaron por el olor a humo que entraba en su habitación, aunque, como ha asegurado a El Día en la mañana de este viernes, en un primer momento pensó que podía tratarse de un contenedor quemado o de una papelera, algo que en ocasiones ocurre en su barrio por actos de vandalismo.

Sin embargo, al despertarse a mirar por la ventana, Tiburcio relata que fue cuando ya se percató de todo "el jaleo que había" provocado por los bomberos porque una vivienda se estaba quemando. "Quise salir de mi piso, pero había un policía que nos estaba diciendo que nos quedáramos en nuestras casas y no me dejó. A eso de las 6:00 ya estaban todos los vecinos alrededor viendo lo que había pasado y yo seguía nervioso. Me tuve que tomar una tila", ha explicado este vecino, que conocía bien a las víctimas del incendio, "principalmente a la pequeña", porque lleva 32 años siendo vecino del mismo edificio.

Conforme transcurría la mañana, todo el vecindario seguía acercándose al lugar de los hechos para enterarse de lo que había sucedido en una noche que pocos olvidarán, sobre todo los residentes de los pisos colindantes a la vivienda calcinada. Y es que en el piso de al lado han estado gran parte de la mañana achicando el agua de los bomberos que había entrado en su vivienda. Emocionada por la tragedia sucedida a sus vecinas a las que conocía, la vecina admite que no se enteró del incendio en una primera instancia.

En el portal del patio, una señora se marchaba entre lágrimas porque había quedado para desayunar por la mañana con la mujer que ha fallecido, pues eran amigas. Y es que la tragedia dejó a muchos "muy afectados" y "asombrados", como ha admitido sentirse Antonio Ordóñez, dueño del bar-cafetería Ordóñez, ubicado en el mismo edificio que la vivienda incendiada.

"He abierto a las 10:00 y me he enterado de lo sucedido porque lo estaban por aquí comentando los vecinos, que decían haber sentido los ruidos y el crujir de los azulejos", ha comentado Antonio, quien algo emocionado ha explicado que la adolescente fallecida estuvo justo la noche del jueves en su negocio pidiendo un bocadillo antes de "subirse para su casa".

El dueño del bar ha añadido que, entre los vecinos, se comentaba que la causa del incendio pudo ser una estufa o un brasero que se quedó encendido durante la noche. Una versión que el encargado del seguro de decesos de las fallecidas, Baldomero Rodríguez, también ha expuesto como hipótesis a este periódico, aunque será la Policía Nacional la que se ha hecho cargo de la investigación del hecho y la que determinará cuáles han sido las causas concretas.

Pese al revuelo generado, algunos vecinos se han enterado de lo sucedido durante la mañana. Han sido muchos quienes, desde la calle, se han quedado expectantes observando los exteriores de la casa que había quedado destrozada por dentro, algo que se ha podido percibir a simple vista en un piso desolado por un sucedo que, como ha lamentado una vecina mientras miraba los restos que dejó el incendio, "es algo tan duro que no se olvidará".