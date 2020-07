Córdoba estará el jueves y el viernes en aviso naranja por calor

Como si el aviso amarillo no fuera suficiente, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ya ha elevado ese nivel de alerta para el jueves y el viernes. Con máximas de 41 grados el jueves y 42 el viernes, Meteorología ha decretado el aviso naranja para la zona de la Campiña cordobesa.

La capital y el Alto y el Valle del Guadalquivir vivirán, por lo tanto, un incremento de las temperaturas a medida que avance la semana, toda vez que los días que preceden a este aviso naranja han sido de aviso amarillo.

No solo las máximas serán extremadamente calurosas, sino que las mínimas no bajarán de los 21 grados el jueves, ni de los 22 el viernes. Esto quiere decir que Córdoba volverá a sufrir, de nuevo, una de esas noches tropicales (cuando las temperaturas no bajan de los 20 grados) en las que es tarea difícil poder conciliar el sueño si no se acompaña del aire acondicionado o, al menos, de un ventilador.

Algo más leves serán las temperaturas que se esperan para el fin de semana. Para el sábado, la Aemet estima una máxima de 41 grados y una mínima de 22 y para el domingo irán de los 21 a 40.

Parece que la semana que viene arrancará con temperaturas algo menos calurosas, ya que según Meteorología las máximas se quedarán en 39 grados, aunque las mínimas no bajarán de los 22.