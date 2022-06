Más de 100 empresarias de Córdoba se dan cita en la III Expo Marca Mujer: "Entre todas podemos"

Más de un centenar de empresarias cordobesas se han dado cita en el Jardín Botánico de la ciudad con el objetivo de dar visibilidad a sus negocios, compartir sinergias y promocionar sus servicios. Se trata de la tercera edición de Expo Marca Mujer, una feria inclusiva donde participan las empresas lideradas por mujeres pertenecientes al Foro de Empresarias y Profesionales de Córdoba (FEPC).

A lo largo de este fin de semana, durante el 4 y 5 de junio, se están realizando todo tipo de actividades, talleres, charlas, pasacalles, desfiles y actuaciones musicales destinadas a todos los públicos. Si hay algo que destaca entre los stands de las empresas es la diversidad de sectores e industrias que se ven representadas en estas jornadas.

Gastronomía, belleza, infantil, digital, artesanía, mascotas... todo tipo de negocios regentados por mujeres y algunos con varias décadas de existencia. A partir de las 11:00, el Jardín Botánico se ha empezado a llenar de visitantes y público que se amontonaba entre los expositores de cada negocio.

Algunas empresarias se han mostrado nerviosas ante su estreno en una feria como ésta. Es el caso de Silvia Barquero, asistente virtual y closer de ventas. Para esta profesional, oportunidades como la de Expo Mujer, resultan más que satisfactoria, ya que, tal y como ha reconocido, la mayor parte de su trabajo es online, por lo que es un momento para que "la gente sepa de la asistencia virtual, porque es muy desconocida, lleva unos diez años en España y apenas se conoce". Así lo ha indicado esta profesional cuyo trabajo se basa en dar apoyo a las empresas. "En todos los departamentos puedo ofrecer ayuda", ha destacado.

"Entre todas podemos". Así lo ha remarcado Victoria Valentín, de Waricreative, empresa con la que desarrolla diseño web y diseño gráfico. La empresaria ha querido indicar la unión de este grupo de mujeres que conforman el FEPC: "Te da mucha fuerza ver como otras compañeras emprenden y sacan adelante sus negocios y, eso te anima a que tu cuando tienes algún bajón, digas sí puedo".

Hace cinco años, cuando Valentín llegó a Córdoba, decidió emprender y montar su propia marca, algo que califica como "lo mejor que he hecho". Aunque los comienzos no sean fáciles, hoy en día, su mayor cartera de clientes es de Córdoba. "Creía que no iba a tener mercado y todo lo contrario, hay mucho por hacer", ha insistido. Esta profesional ha indicado que además de ser mujer, el ser joven ha sido uno de los condicionantes por los que ha sentido "un trato menos profesional".

Gracias a este foro, en el que participan más de 400 empresarias cordobesas, han surgido colaboraciones y lazos profesionales. Por ejemplo, la gerente de Waricreative ha indicado que lleva redes sociales, "pero colaboro con otra compañera. Entre todas hacemos una red de colaboración muy fuerte, no necesitas una agencia grande que te gestione todo, porque nosotros formamos una red que damos un servicio integral al cliente".

Entre las actividades que se han podido realizar a lo largo de la mañana y el mediodía está el taller de pendientes de flores de tela, una cata de vinos, una charla sobre el desarrollo evolutivo, tiro con arco o un taller de macramé. Al frente de este último se encuentra Toñi Fuentes, directora de Anudada Macramé. Durante la sesión, las alumnas que se han apuntado han podido diseñar un bolso. Además, este taller ha servido como una toma de contacto con la técnica para que a partir de los pasos básicos que se han explicado, cada participante pueda continuar elaborando todo tipo de complementos y decoraciones.

Fuentes ha indicado el éxito de participantes que han acudido al taller y, aunque ella sea la profesora, la profesional ha querido señalar el "aprendizaje" que encuentra compartiendo estas jornadas con el resto de sus compañeras de feria.

María José Delgado García lleva 26 años al frente de la Clínica veterinaria Veta, una experiencia laboral que le ha supuesto todo tipo de vivencias. Delgado ha recordado que al principio de su andadura frente a la clínica, "buscaban siempre un veterinario, incluso me han dicho que saliera mi padre". Ahora la situación está cambiando, ya que, como ha señalado, "hay una feminización grandísima y el 75% de las veterinarias menores de 35 años son mujeres". Mientras preparaba su taller sobre cuidados del gato, la veterinaria ha reconocido que este foro de empresarias "hace que nos reportamos entre las mujeres y podamos ser más fuertes".

Los pequeños también son protagonistas en esta jornada, participando en desde una ruta en canoa hasta un taller de robótica durante este fin de semana en el Jardín Botánico. En el sector de empresas infantiles se pueden ver tiendas de decoración, academias de inglés o escuelas de música y pintura donde los menores podrán disfrutar de demostraciones en directo.

Una "mesa paleta", es decir, una mesa de colores con distintos botes de pintura, capta la atención de los pequeños que se pasean por la zona. Se trata de una herramienta de Zinnia Expresión Creativa, una escuela de arte especializada en la infancia. Su directora, Vanesa Navarro, ha explicado que la escuela está especializada en psicología evolutiva, ya que, gracias al equipo de psicólogos y pedagogos, conocen las distintas etapas de los pequeños a través de su dibujo. Cerámica, construcción, tejido, carpintería y alfarería son otras de las actividades que se encuentran en Zinnia.

Navarro ha indicado que "es un honor participar porque nos potencia mucho, trabajo mucho el tema de género con los niños y para mí es muy importante porque hoy en día, a pesar de todo, no lo tenemos nada fácil". La directora de la escuela creativa ha indicado que "actualmente, el mundo de la empresa es un mundo de hombre, realmente lo siento así".

Según el ámbito al que pertenezcan, las reticencias que destacan estas empresarias son mayores o no. Algunas regentan empresas que tradicionalmente han estado más ligadas a los hombres, hecho con el que aseguran tener que lidiar en la actualidad. Es el caso de Lola Ostos, quien está al frente de MR Servicios Medioambientales, una empresa de que se dedica al control de plagas y a la seguridad e higiene alimentaria. "En este tipo de ramas, al ser mujer te cuesta un poquito más para que la gente se fíe", ha destacado.

Algo parecido le ocurre a Vanesa Mediavilla, gerente de Sinelec, empresa dedicada a la instalación y mantenimiento de equipos y sistemas contra incendios. "Todavía está todo masculinizado, hay sitios en los que cuesta todavía, aunque poco a poco se va consiguiendo", ha puntualizado.

Mediavilla es la única mujer en la capital que lleva las riendas de este tipo de empresa. Gracias a FEPC, las voces de mujeres con testimonios similares se unen para visualizar sus trabajos. "Encuentras que tus problemas, también los tienen otras y entre todas te apoyan y si hay un problema encontramos una solución, yo es algo que echo de menos en mi sector, porque no coincido con mujeres", ha concluido la encargada de Sinelec.