Un paseo por la Córdoba del crimen perfecto

Córdoba es el escenario de varios crímenes inauditos que deberá resolver el inspector de homicidios más famoso de la ciudad, Benegas. Un cadáver calcinado y decapitado con un extraño corte en el pecho encontrado en los Sotos de la Albolafia y su relación con la aparición de un segundo cuerpo con la misma herida en una casa acomodada de Gran Capitán es el caso al que se enfrenta el audaz inspector cuya investigación podrá ser seguida por los lectores a través de las páginas de Sin Epitafio, la novela de Francisco José Jurado (Córdoba, 1967) en la que se presenta a la ciudad como una protagonista más, un lugar donde la tragedia llega para quedarse a cuenta de estas muertes insospechadas, aunque no, Córdoba no es Sinaloa (título del primer capítulo del libro).

A todos estos escenarios se han acercado una veintena de cordobeses, que, acompañados por el autor, han podido conocer los entresijos y los puntos del callejero cordobés que han servido de inspiración a Francisco José Jurado en su relato de novela negra. Se trata de la última jornada de Paseos por la Córdoba Negra, una actividad enmarcada dentro del festival Cordoblack.

La ruta parte de la calle Kairouan, lugar al que suele acudir el inspector cuando no encuentra respuesta a alguno de los interrogantes que tiene entre manos. En este primer punto, Jurado ha leído varios párrafos del primer capitulo de Sin Epitafio, libro que surgió a raíz del éxito de Benegas, la obra que reúne las primeras aventuras del inspector y que también nació de forma espontánea, pues, al principio, el autor cordobés escribía algunos cuentos individuales con las aventuras de este protagonista.

Junto a la editorial Almuzara, en 2009 Francisco José Jurado lanzó Benegas, el primer libro que acogía varias aventuras del inspector con un hilo conductor de fondo. Este trabajo cosechó un gran éxito y tuvo una gran acogida de crítica y público, siendo finalista del Premio Novelpol a la mejor novela negra editada en España en 2009, y también finalista de los Premios Brigada 21 a la mejor novela negra de autor debutante en 2009, además de traducirse a otros idiomas.

A lo largo de estos años, a la hora de escribir el segundo libro de novela negra, Jurado ha reconocido frente a sus lectores un "cambio de criterio" en relación a la forma de mencionar a Córdoba en sus libros, ya que en un principio, no solía situar a los personajes en zonas concretas, si no en áreas más "difuminadas". No obstante, ésto cambió a raíz de los comentarios que le mostraban sus lectores, quienes le pedían identificar con más precisión las calles por las que trascurrían los personajes. "Tenían razón", ha espetado el escritor.

¿Y por qué Córdoba?, ¿Qué le ha llevado a Jurado a situar la historia en su ciudad natal? La respuesta parece sencilla: "Uno tiene que escribir y más en el género de la novela negra, sobre aquello que conoce y sabe, y que sepas sus resortes internos, porque la novela negra no es solamente la descripción de personajes o de una situación criminal que tienes que resolver, también tienes que describir el magma social profundo de la ciudad o el país donde se desarrollan estos hechos", ha explicado el autor a este periódico.

San Nicolás, el Bulevar de Gran Capitán y San Miguel han sido otras paradas de este ruta literaria, zonas que el propio autor conoce bien, como buen cordobés. Además, las tabernas típicas cordobesas también son frecuentadas por el inspector en la ficción -y por Jurado en la realidad-. "Tiras de gustos particulares, por mucho que nos inventemos, tú dejas una parte de ti cada vez que escribes algo, es inevitable", ha indicado el autor.

"Maniático y puntilloso", así se identifica Francisco José Jurado a la hora de escribir. Estas características hacen que el escritor realice una amplia labor de documentación previa para que las situaciones que les toca vivir a sus personajes se asemejen a la realidad con la mayor veracidad posible; en este sentido, las cuestiones sobre ciencias médicas, es lo más complejo de abordar cuando se describen escenarios de homicidios, autopsias y asesinatos. "Una vez tuve que reescribir por completo uno de los casos", ha recordado Jurado.

"Una novela negra funciona como un reloj, un engranaje perfecto en el que una pieza hace que funcione la siguiente, lo mismo que con las páginas". Así lo comenta el autor mientras el grupo se dirige al punto final de la cita, la Taberna El Gallo, una de las favoritas de Benegas (junto con El Pisto, donde se le hace la boca agua con sus calamares fritos).

Antes de terminar la ruta en esta taberna, Francisco José Jurado ha dado una buena noticia a sus lectores: Las aventuras del inspector Benegas continuarán. Próximamente saldrá una nueva entrega, que según ha adelantado el escritor, "tendrá que ver con las actuales ciencias de la biotecnología y los avances de las ciencias médicas".

Un festival pionero en la ciudad

Este ha sido el último paseo por la Córdoba Negra que se ha desarrollado en el festival de Cordoblack. Una oportunidad por la que Jurado se ha mostrado "agradecido", ya que "la relación escritor-lector es fundamental porque si no, la literatura no se entiende, es una relación dual", ha afirmado.

"Me ha encantado y debería haber más paseos literarios por Córdoba con escritores cordobeses", ha expresado uno de los asistentes a la ruta, Juan José García López. "Nos ha parecido muy bonito, ha ido creando el interés de los lectores sin desvelar el final, te entran ganas de leerlo", ha expresado, otra cordobesa asistente, Paqui Cano.

Sobre este festival que va a concluir este domingo día 5 de junio, el escritor espera que "se consolide y tenga el recorrido que merece y sitúe a Córdoba dentro del panorama de los certámenes de novela negra que hay en España, hay muchos consolidados y otros que son efervescentes y desaparecen, ojalá este se pueda consolidar", ha indicado Jurado, a la vez que ha hecho un llamamiento a la delegación de Cultura del Ayuntamiento de Córdoba para seguir apoyando este tipo de iniciativa. "Conmigo y con el inspector Benegas, se puede contar para lo que haga falta y un poco más", ha defendido. En concreto, esta iniciativa de Paseos por la Córdoba Negra "enseña Córdoba desde otro punto de vista, creo que es una de las mejores ideas que se han podido tener, porque interactuar con los lectores en la propia escena del crimen, es de las cosas más gratificantes que puede tener un escritor", ha concluido el escritor.