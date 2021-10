En Córdoba se practica un desahucio al día

El primer semestre de 2021 ha dejado en la provincia de Córdoba 191 desahucios, lo que deja un promedio mensual algo superior a la treintena y uno al día. Con todo, la proyección que deja esta cifra para lo que resta de año es notablemente inferior a la registrada en 2019 -los efectos de la pandemia en 2020 redujeron de manera muy sensible los datos en cuanto a alzamientos- y queda ya muy lejos del tope establecido en 2016.

Esta información ha sido extraída de la estadística judicial a la que tiene acceso el Ministerio de Justicia, proporcionada por el Punto Neutro Judicial del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), como respuesta del Gobierno a la pregunta formulada por el senador del grupo Compromís Carles Mulet García. En la misma se desglosa el número de alzamientos practicados desde el año 2016 y hasta el primer semestre de este 2021.

Estos datos reflejan que la crisis sanitaria del coronavirus no ha acabado con los desahucios de viviendas, si bien sí los ha atenuado, tanto de manera global en España, como de manera particular en Andalucía y, especialmente, en la provincia de Córdoba. Y no solo por lo acontecido en el pasado 2020, el de la irrupción del virus SARS-CoV-2 que volteó la vida normal de la ciudadanía y obligó a reinventarse, sino por la tendencia actual.

Según la estadística aportada por Justicia, en Córdoba se han practicado 191 desahucios en lo que va de 2021. Es la segunda cifra más baja de la comunidad autónoma andaluza, solo mejorada por los 139 de Jaén. En el lado opuesto quedan los 1.076 realizados en Málaga, que prácticamente dobla los registros de Cádiz y Sevilla, las siguientes en esta particular clasificación. En Andalucía, este año ya van más de 3.500 alzamientos.

Con todo, para mirar en perspectiva hay que comparar con los datos de años anteriores y ver la proyección, pues en aquellos los datos son anuales, no semestrales. Aún así, Córdoba refleja un parón. Porque dejando a un lado los registros del año del covid (260), estos 191 quedan ligeramente por debajo de los 486 desahucios practicados en 2019, donde ya se notó un descenso importante respecto a ejercicios previos.

Viendo la serie publicada por el CGPJ, el tope en la provincia se estableció en 2016 con 789 alzamientos, para luego situarse durante dos años consecutivos por debajo de los 600: 591 en 2017 y 598 en 2018. En todos los casos, solo Jaén mejoró esos guarismos -Huelva también lo hizo en el primer año anotado-, en los que siempre la provincia malagueña marcó el ritmo, llegando a rozar los 3.000 desahucios por año en varias ocasiones.

En Andalucía, esa tendencia experimentada en Córdoba de descenso con el paso de los años también se refleja, pues la comunidad ha pasado de realizar 10.437 alzamientos en 2017 a quedarse en 8.806 en 2019 (4.517 en el pasado ejercicio, marcado por la pandemia), unos datos que según la proyección de este 2021 podrían volver a reducirse, pues en los primeros seis meses se han practicado 3.572.

A nivel nacional, esta reducción se ve todavía más clara. Porque si en el año que abre la serie los desahucios practicados ascendieron a 63.037, en 2019 ya fueron 54.006 (29.406 en 2020), mientras que en el primer semestre del año en curso se contabilizan ya, según los datos aportados por el Ministerio de Justicia, 22.536. En todos los ejercicios, Barcelona como provincia y Cataluña como región marcan el paso.