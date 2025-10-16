Córdoba es la capital de provincia de Andalucía donde menos sube el precio de la vivienda

Córdoba es la capital de provincia de Andalucía donde menos ha subido el precio de la vivienda nueva y usada en el tercer trimestre del año. Así lo pone de manifiesto el último informe del grupo internacional de valoración y consultoría inmobiliaria Tinsa, que desvela que en los meses de julio, agosto y septiembre el coste de comprar un inmueble se ha encarecido un 3,43%, el menor incremento de la comunidad autónoma.

Tras Córdoba capital, se encuentran Huelva, con un aumento del 5,65%; Jaén, con un 6,08%; Almería, con un 9,06%; Cádiz, con un 11,05%; Málaga, con un 11,36%; Granada, con un 11,87%; y Sevilla, capital andaluza donde más ha subido el precio de comprar una casa, con un 12,15%.

Con estos datos, el precio medio de la vivienda (nueva y usada) en Córdoba ha experimentado un incremento anual del ya citado 3,43 % en el tercer trimestre de 2025, y alcanza ya un valor medio de 1.675 euros el metro cuadrado. Según el informe de Tinsa, esta evolución en el coste de la vivienda supone que el precio medio de un piso de 90 metros cuadrados en la ciudad de Córdoba se sitúa en los 150.720 euros. Se trata, además, de un coste bastante alejado de los 2.309 euros el metro cuadrado en los que llegó a fijarse en el tercer trimestre del año 2008, en plena burbuja inmobiliaria, y que es el mayor precio que se ha pagado en la ciudad hasta el momento.

Junto a la capital, la provincia cordobesa en su conjunto es la que ha anotado, en el mismo tiempo, la menor subida de todas las provincias andaluzas, con un 5,11%, seguida de Jaén, con un 6,45%. A continuación aparecen las provincias de Huelva, con un aumento del precio del 6,79%; Cádiz, con un 9,01%, Sevilla, con un 10,21%; Almería, con un 10,38%; y Málaga con una subida más que notable del 15,22%.

Así las cosas, el coste medio del metro cuadrado en el conjunto de la provincia se queda en 1.213 euros. Con esta evolución, el precio medio de un piso de 90 metros cuadrados se sitúa en 109.175 euros.

Por su parte, la vivienda nueva y usada en España ha aumentado su valor medio un 12,3% en septiembre, tras avanzar un 1,1% respecto a agosto. Con el dato definitivo, la variación interanual del tercer trimestre de 2025 se sitúa en el 11,9%, dos décimas más que el 11,7 % provisional publicado en el informe IMIE Mercados Locales el pasado 30 de septiembre.

Ante este balance en los precios, la directora del Servicio de Estudios de Tinsa by Accumin, Cristina Arias, ha explicado que a lo largo del pasado mes de septiembre "los precios residenciales han seguido creciendo por encima de la inflación, sosteniendo crecimientos superiores al 10% interanual nominal en todas las zonas, a excepción de los municipios de interior". Este aumento de los precios, ha detallado, "comienza a reflejarse en la tasa de esfuerzo teórico de compra, que aumenta levemente tras varios trimestres de senda decreciente, si bien a nivel nacional se mantiene próxima a niveles razonables del 35 % de la renta disponible del hogar medio".