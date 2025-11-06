'Córdoba is more', la campaña con la que la provincia intenta captar al turista británico

La imagen de la ciudad de Córdoba vuelve a estar presente en las calles de Londres a través un autobús turístico, de los conocidos vehículos rojos de dos plantas, que recorre los puntos de mayor relevancia de la capital. Se trata de una imagen de la Mezquita-Catedral, uno de los cuatro símbolos Patrimonio de la Humanidad de la ciudad, junto a la frase Córdoba is more, transcripción al inglés del lema de campaña de promoción del Instituto Municipal de Turismo (Imtur), que es Córdoba es más.

La teniente de alcalde delegada de Turismo, Marian Aguilar, junto al director general de City Sightseeing España, Isaac Flores, han asistido al acto de puesta en circulación del vehículo, junto al emblemático Big Beg, un acto al que también han asistido el presidente de la Diputación, Salvador Fuentes, y la diputada de Turismo, Narci Ruiz. Aguilar ha indicado que “es una acción muy interesante, que ya nos ha dado muy buenos resultados en otras ocasiones” y ha apuntado que “este autobús circula por el corazón de Londres y es muy visible, lo que supone una campaña de promoción excelente para Córdoba”.

Relacionado Vueling mantendrá la conexión entre Córdoba y Barcelona toda la temporada de verano 2026

Salvador Fuentes, por su parte, ha afirmado que “llevamos la imagen de Córdoba al corazón de Londres para mostrar la riqueza patrimonial, gastronómica y experiencial de toda la provincia. Que uno de los autobuses turísticos de City Sightseeing luzca la imagen de Córdoba es una oportunidad única para recordar al viajero británico que Córdoba no es solo una ciudad -es un territorio de experiencias a menos de una hora- y que aquí encontrará cultura, naturaleza y productos de primera. Esta acción forma parte de nuestra estrategia para atraer al turista independiente de mayor gasto y reforzar la llegada de visitantes desde un mercado prioritario como es el británico”.

Esta campaña se enmarca en la celebración de la World Travel Market de Londres, una de las ferias de turismo más relevantes del mundo, un encuentro en el que la delegación cordobesa ha desplegado toda su oferta turística para atraer, sobre todo, al visitante británico.

Marian Aguilar ha destacado que durante los días de celebración de la feria, que arrancó el martes y se ha clausurado este jueves, “hemos mantenido encuentros con operadores internacionales y agencias especializadas en turismo urbano y premium, con el objetivo de reforzar el posicionamiento de la ciudad a nivel internacional y consolidarla como un destino urbano, cultural y experiencial”.

Una campaña centrada en aumentar la estancia

Aunque la promoción se ha llevado a cabo a nivel general, “hemos puesto el foco en el mercado británico, que es el tercer emisor de turistas a la ciudad y tiene aún margen de crecimiento, sobre todo en lo que se refiere a la estancia media y a la estacionalidad del viaje”. Por ello, ha añadido la delegada del Ayuntamiento, “nos hemos centrado en dar a conocer que Córdoba, además de patrimonio, cultura y monumentalidad, es un destino que ofrece toda una serie de experiencias que bien merecen venir y pasar, al menos, tres días y dos noches”. “Estamos hablando -ha apuntado Aguilar- de una rica gastronomía, de un entorno natural inigualable y de una oferta de ocio nocturno muy atractiva que, sin duda, harán de la estancia en la ciudad un experiencia muy interesante”.

Relacionado Estos cuatro municipios de Córdoba quieren que los votes como tu Pueblo Mágico de Andalucía favorito

La delegada de Turismo ha comentado que en la Feria de Londres han iniciado conversaciones con operadores de mercados de larga distancia, entre ellos del sudeste asiático, América Latina y Estados Unidos, que buscan nuevos destinos urbanos en Europa más allá de las grandes capitales europeas. “Ahí tenemos mucho que decir, porque Córdoba es una ciudad única, con una calidad de vida muy alta, una ciudad habitable y tranquila, valores que en el momento actual priman mucho entre los turistas” y ha comentado que “tenemos la mirada puesta en el turista de calidad, el que viene y pernocta, disfruta de la gastronomía y compra en nuestros comercios; el que viene e invierte, admira, cuida y convive de forma respetuosa”, ha indicado Aguilar.

La delegada se ha referido también al anuncio realizado en el marco de la World Travel Market por parte de la Junta de Andalucía y de Vueling que pasa por el refuerzo de la presencia de la compañía aérea en el aeropuerto de Córdoba, manteniendo por primera vez durante toda la temporada de verano de 2026 la conexión entre Córdoba y Barcelona, que tendrá dos frecuencias semanales, y ha insistido en que “es una magnífica noticia porque refuerza el turismo en la ciudad en la época estival, unos meses que, tal y como hemos visto este año, están teniendo cada vez un mejor comportamiento desde el punto de vista del número de visitantes”.