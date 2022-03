Los contagios de coronavirus en Córdoba siguen al alza con 465 más en la última jornada

Los casos de coronavirus en la provincia de Córdoba siguen al alza una jornada más. No obstante, el incremento registrado en las últimas 24 horas no es tan elevado como ayer, cuando se notificaron 712, aunque rompe de nuevo la tendencia a la baja de positivos de las últimas semanas. No obstante, el dato positivo de este viernes es que no se ha comunicado ningún fallecimiento en la provincia.

Y es que, la actualización de datos publicada por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA) desvela que desde ayer otras 465 personas de la provincia de Córdoba han dado positivo por covid-19, lo que eleva ya 144.299 el total de pacientes que han sufrido la enfermedad en los dos últimos años; de todos ellos, 1.380 han dado positivo en la última semana.

Este incremento de casos, de manera evidente, ha provocado que la tasa de incidencia acumula suba y se encuentre ya en 331,4 casos por cada 100.000 habitantes en el conjunto de la provincia, frente a los 309,4 casos de ayer jueves. En la capital, por su parte, la incidencia ha descendido levente y se sitúa en 406,7 casos.

Mientras tanto, en el Distrito Sur ha aumentado en 32 puntos frente ayer y es de 207,6 casos, al igual que en el Distrito Guadalquivir, con un incremento de 63,7 puntos y una tasa de 297,7 casos por cada 100.000 habitantes. El Distrito Norte, por su parte, presenta una tasa de 490,8 casos y es la más elevada de la provincia; en su caso, ha aumentado en 18,7 casos en las últimas 24 horas.

Por localidades, son cuatro las que presentan la tasa de incidencia por encima de 1.000 casos y la que peor registros presenta es la de Fuente Tójar, con 2.218,9 casos. En segundo lugar se encuentra Villanueva del Rey, con 1.604,8 casos, seguida de Fuente Obejuna, con 1.398,4 y Alcaracejos, con 1.350,4.

En el lado contrario se encuentran los municipios que no han registrado casos en las dos últimas semanas y están libres de casos de coronavirus: San Sebastián de los Ballesteros, Añora, La Granjuela, Santa Eufemia, El Guijo y Valsequillo.

En el caso de las hospitalizaciones, desde la Consejería de Salud y Familias han reportado en su último informe un total de cinco en la provincia de Córdoba. Esto hace que hayan sido ya 6.919 los pacientes ingresados por coronavirus desde que la pandemia estallase hace ya más de dos años. Otro dato positivo de esta jornada es que el número de ingresados en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) permanece sin cambios, ya que la cifra global es de 781.

Las personas que han conseguido superar la enfermedad, por otra parte, también van en aumento. Y es que hasta el momento ha sido ya un total de 138.614 en el conjunto de la provincia cordobesa, hasta 162 más que en el día anterior.

Y lo que también continua es el proceso de vacunación contra el coronavirus. Desde que comenzó esta campaña en diciembre de 2020, los profesionales del Servicio Andaluz de Salud han administrado en la provincia de Córdoba hasta 1.770.712 dosis. En concreto, 712.345 personas han recibido la pauta vacunacional completa (91,7% de la población), mientras que 695.763 cuentan con al menos una dosis.