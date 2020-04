Un consultora cordobesa adquiere una empresa en China para importar material sanitario

La consultora andaluza Bética Oriental Corporation AIE (Betor) ha adquirido el 100% de la empresa china Shenzhen ITS, una operación que se materializó oficialmente el 17 abril. De esta forma, la entidad con sede social en Córdoba abre una vía de importación y exportación con el país asiático de material sanitario y líneas de producción, “en condiciones de plena seguridad jurídica y técnica”, han señalado desde la firma.

Uno de los tres socios de Betor ya contaba con una participación en la sociedad china, si bien ahora pasan a tener el control total del accionariado. Desde la adquisición de Shenzhen ITS Ltd., las operaciones en China, a todos los efectos, no son consideradas extranjeras, lo que permite disponer de un puente directo y sin intermediarios entre ambos países. La consultora cuenta entre sus asociados con la experiencia de importación y exportación con China de más de 15 años de Vladimir Savenkov, que lleva ya más de una década afincado en Andalucía y que vive entre Córdoba y Málaga. Los otros dos socios son de Sevilla y Córdoba.

La adquisición de Shenzhen ITS “es un vehículo que ponemos a disposición de España, de Andalucía y de la esfera empresarial para ayudar en la recuperación económica de nuestro tejido productivo. No sólo se trata del suministro urgente de materiales, ya que desde el primer momento hemos puesto a nuestro personal en China a buscar proveedores de maquina herramienta para producir aquí mascarillas, guantes, batas, pantallas de protección, o cualquier elemento que sea considerado necesario por las autoridades para luchar contra el covid-19”, señala Vladimir Savenkov, para quien “Andalucía es mi casa y por eso hemos hecho esta compra, para poder ayudar en estos momentos, y sobre todo en el futuro”.

El portavoz de Betor ha añadido que “lo importante no es adquirir una mercantil china con capital social de un millón de yuanes y más de diez años de experiencia, sino el valor Shenzhen ITS como empresa habilitada para operar libremente en el mercado chino, con todas las ventajas que tienen las empresas dentro de su propio país”, precisa el director de expansión internacional de la firma.

La consultora Betor ofrecerá material sanitario “de calidad contrastada” al Gobierno de Andalucía y a cuantas administraciones regionales, locales y empresas lo necesiten a corto plazo. “Nuestra oferta será absolutamente transparente, nítida y sostenida en el tiempo, porque vamos a necesitar mucho material y debemos poder controlar los costes y la seguridad técnica y jurídica”, señalan.

En el medio plazo, Betor afirma que ya en el horizonte post pandemia están elaborando en un plan de expansión internacional de las empresas andaluzas en China, con independencia de su tamaño. “Estamos estableciendo un canal propio, de ida y vuelta, que nos permita mantener una red de intercambio vital para nuestro futuro económico”, apuntan desde la consultora.