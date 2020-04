Coronavirus en Córdoba: Therman ofrece su sede de Montilla para reciclar mascarillas homologadas

La pandemia por coronavirus alcanza ya a más de 40 municipios de Córdoba, con más de un millar de casos confirmados y, aunque en España pareciera que la curva empieza a retroceder, aún queda mucho camino por delante. En la primera línea continúa el personal sanitario que, sobre todo en el ámbito de la protección individual, se exponen para salvar vidas en medio de esta pandemia mundial, la primera del mundo globalizado.

Bajo esa premisa nace el Proyecto Spain (Sistema Presurizado Antiséptico Industrial y Neutro), una plataforma de colaboración de empresas que, siguiendo la búsqueda de alternativas al desabastecimiento de material que ha planteado el doctor David Heredia, se han unido para desinfectar y reciclar medio millón de mascarillas quirúrgicas al día para el personal sanitario de toda España, cifra que podría elevarse al millón de contar con el voluntariado necesario.

Las sedes de Gijón de las empresas Therman y Olmar han puesto en marcha las primeras pruebas para lograr la desinfección del material, de manera industrial, para lograr acelerar el proceso de desinfección, aunque ahora también ofrece la sede de Montilla para continuar con esta práctica. Las mascarillas recuperadas han obtenido la certificación de la Asociación de Investigación de la Industria Textil (Aitex), "confirmando en ensayos previos que las propiedades originales de las mascarillas no se han visto alteradas durante el proceso, lo cual confirma la posibilidad de su reciclaje y reutilización", aseguran desde la organización.

Todo se ha hecho en tiempo récord, confirma a el Día la portavoz del proyecto, Carmen Espinosa, quien aclara que un proyecto de esta envergadura lleva mucho trabajo, por lo que necesitan de más de 100 voluntarios para lograr el objetivo y poder cubrir a todos los hospitales que requieran del servicio.

El proceso admite todo tipo de mascarillas sanitarias quirúrgicas, incluso las que han estado en contacto con pacientes con coronavirus. Por el momento, no reciben del tipo FPP2 o FPP3, aunque no descartan poder estudiar también su desinfección. Para que las empresas encargadas puedan recibir el material, requieren que los centros de salud reciclen las mascarillas en bolsas y contenedores separados del resto de demás residuos hospitalarios. Para lograr el objetivo piden la colaboración de los usuarios, "ya que es muy importante que las mascarillas no se rompan durante la retirada del rostro".

La fase dos del proyecto sería su implantación en otros territorios, entre los que destacan Montilla, en la Campiña Sur, donde la empresa Therman cuenta con una sede, que según la portavoz de la iniciativa, se podría acondicionar en poco tiempo para poner en marcha el trabajo voluntario, de existir el requerimiento por parte de los hospitales o ayuntamientos.

Así, para lograr superar el millón de mascarillas diarias, desde la organización se han puesto en contacto con las comunidades autónomas para fomentar el reciclaje de las mascarillas en los hospitales.

Sin descanso, este equipo ha estado diseñando y construyendo a medida cada uno de los componentes del proceso, ha cedido sus instalaciones y volcado su organización en ello, "conscientes de que cada día cuenta y que para salir de la situación actual todos debemos de colaborar con lo que podamos", destacan.

El equipo ya cuenta con la colaboración de más de 13 empresas, la Delegación de Gobierno del Principado de Asturias, la consejería de Ciencia, Innovación y Universidad y la Guardia Civil.