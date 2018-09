Los consejeros de Cecosam aprueban las obras del tanatorio

El consejo de administración de la empresa municipal de cementerios, Cecosam, aprobó en la tarde de ayer la construcción del tanatorio municipal que irá ubicado en el cementerio de San Rafael. Lo aprobó con los votos a favor de los representantes del PSOE, IU, Ganemos Córdoba, el Consejo del Movimiento Ciudadano y los sindicatos y los votos en contra del PP y de Unión Cordobesa (UCOR).

Todo ello después de que la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) concediera licencia a Cecosam el pasado 30 de agosto para la edificación de lo que desde la empresa municipal se le llama salas velatorio. "El hecho de que la resolución para conceder la licencia un 30 de agosto, cuando había reunión de la comisión el 11 de septiembre, es una praxis muy preocupante que habla muy mal de la Gerencia de Urbanismo", dijo ya al respecto el viceportavoz municipal del PP, Salvador Fuentes. El PP acusó al equipo de gobierno de haber llevado a cabo la gestión del tanatorio de una forma "cortijera".

El portavoz de UCOR, Rafael Serrano, justificó su voto en contra en que "no está clara la legalidad del tanatorio, porque no son unas salas de velatorio, se trata de mucho más, con cafetería, floristería, tienda de lápidas... y no está claro que no exista competencia desleal cuando se va a acumular más del 60% de la actividad de salas de velatorio en este espacio municipal". También detalló que "no aparece justificado en el estudio de viabilidad del complejo que ni un euro de los impuestos municipales que pagan los cordobeses vaya a esta nueva actividad".