Nueva concentración de CCOO en Córdoba por la propuesta económica del convenio de limpieza

El Sindicato del Hábitat (antes Construcción y Servicios) de CCOO de Córdoba se ha concentrado hoy ante las puertas de la Delegación del Gobierno de la Junta en Córdoba para volver a mostrar su rechazo a la propuesta económica de la patronal para el convenio de limpieza de la provincia.

El secretario General de dicho sindicato, Antonio Salazar, ha explicado que ayer jueves hubo un “tímido avance” en la negociación del convenio con el compromiso de la patronal de presentar otra nueva propuesta que CCOO estudiará durante el mes de agosto.

En cualquier caso, “nosotros tenemos una serie de límites que entendemos que no puede sobrepasar cualquier propuesta como es no asumir un salario de partida, que el salario tiene que superar el SMI y estar complementado por los pluses o no congelar la antigüedad, que es otra propuesta que plantean los empresarios”, remarcó el responsable sindical.

“Estamos abiertos a estudiar las propuestas pero está claro que queremos que este convenio avance, que deje de ser el único convenio que hay en toda Andalucía que no llega al SMI. Esa situación hay que arreglarla sí o sí porque probablemente en otoño haya una mejora del SMI y si no se cuenta con ello siempre vamos a estar por debajo”, ha puntualizado Salazar.

Por lo que respecta a la convocatoria de huelga de UGT, Salazar ha indicado que “CCOO no veía oportuna esa convocatoria ahora porque en verano hay muchos servicios de vacaciones (institutos, colegios, Universidad, etc)“ pero ha aclarado que “no descartamos ninguna posibilidad de movilización si la posición de los empresarios sigue siendo la de ahora”.