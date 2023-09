Nace la compañía Lírica 1811 para aportar a Córdoba una programación "variada y de calidad"

La compañía Lírica 1811 acaba de nacer en Córdoba con el objetivo de que la ciudadanía disfrute de una "programación lírica variada y de calidad", ser un espacio para el desarrollo de las voces líricas que despuntan en el panorama musical actual y exportar las producciones que se realicen a otros teatros y escenarios.

La soprano Auxiliadora Belmonte y el director orquestal Alejandro Muñoz son los artífices de este proyecto que tendrá su puesta de largo el próximo día 20 de septiembre con la ópera La Serva Padrona de Pergolesi, entreacto cómico en dos partes que se representará en el claustro de la Fundación Antonio Gala.

Por una parte, Belmonte y Muñoz llevan trabajando juntos en diferentes proyectos desde hace seis años y, por otra, entienden que "en la ciudad no hay mucha lírica actualmente" y "la ópera viene de tarde en tarde".

Esto les animó a impulsar una compañía lírica que se estrenará con una ópera. Aunque abarcará la lírica en general, la intención es "hacer más óperas para complementar la oferta cultural que hay ahora mismo en la ciudad", explica la soprano.

Ahora mismo, Belmonte y Muñoz contarán con "trabajo externo de otras personas" para poner en escena las obras, como ocurre en La Serva Padrona, en la que colaboran con un barítono, un director de escena, la Camerata Gala, un taller de costura, una caracterizadora...

De esta forma, el objetivo principal es "generar más lírica en la ciudad" y acercarla al público. Para ello, el precio de las entradas del estreno es "más asequible de lo que suele costar una ópera", teniendo en cuenta que "no se puede devaluar más" porque estas producciones "tienen un coste y mucho trabajo detrás".

Auxiliadora Belmonte, que lleva 24 años en el mundo de la lírica, aclara que este proyecto se genera en Córdoba, pero la idea es que la compañía exporte las producciones y con ellos colaboren "voces que estén en boga en el mundo lírico, tanto nacionales como internacionales", aunque "por supuesto que si hay voces de la ciudad" que destaquen "vamos a tenerlas en cuenta".

Los impulsores de Lírica 1811 han hecho "una apuesta profesional y empresarial" y, como en toda empresa, hay un capital importante invertido.

Estreno con 'La Serva Padrona'

Para su primera producción, La Serva Padrona, Lírica 1811 cuenta como elenco con los solistas Auxiliadora Belmonte (Serpina - soprano), Román Bordón (Uberto - barítono) y Demetrio Fernández (Vespone - actor), todo ello bajo la dirección escénica del actor Fran Cubero y la dirección musical de Alejandro Muñoz junto a la Camerata Gala.

Las entradas para las tres funciones (20, 22 y 24 de septiembre) ya se pueden adquirir de forma física en la Fundación Antonio Gala o por internet a través de la página web de la Camerata Gala www.cameratagala.com.

Han elegido La Serva Padrona porque es una "obra cómica muy divertida de ver", tipo entremés que dura una hora aproximadamente. A nivel de logística, "aunque la ópera siempre es un espectáculo de mucha envergadura, esta tiene una envergadura algo más reducida".

Con todo, la soprano resalta que la han hecho "con toda la calidad de una producción profesional y no hemos escatimado en nada, igual que si vas al teatro", comprando atrezzo, elaborando vestuario, etc. "No hemos escatimado en nada, queremos hacer lírica de calidad", apunta.

Por otro lado, explica que ahora hay una tendencia que se sigue mucho en Italia, que es usar los palacetes y otros entornos arquitectónicos históricos como escenografía. En este caso, "hemos jugado a favor" ya que la obra se pondrá en escena en el claustro del antiguo convento del Corpus Christi, sede de la Fundación Antonio Gala.

A esta obra puede asistir cualquier tipo de público, "niños, jóvenes, adultos, aficionados a la ópera, gente que quiera ver la ópera por primera vez...".