Coronavirus en Córdoba: El Reina Sofía crea un comité para analizar tratamientos complementarios a pacientes afectados

El Hospital Universitario Reina Sofía ha creado un comité de expertos compuesto por profesionales de diferentes especialidades, a propuesta de la Consejería de Salud y Familias, para el análisis y estudio de alternativas terapéuticas en pacientes con covid-19 que pudieran resultar efectivas y complementarias a las indicaciones recogidas en los protocolos.

Este grupo, según ha informado el Hospital, contará con el asesoramiento de otros profesionales expertos del centro cuando así lo estime oportuno, con el objetivo de establecer alternativas terapéuticas con el máximo rigor científico y valorando todos los aspectos en cada decisión.

El comité de expertos, que se creó hace una semana, realiza una valoración sobre una selección de pacientes con criterios comunes, analizando previamente su evolución y perfil. Una vez seleccionados, se realiza un estudio pormenorizado de las alternativas y se plantean las propuestas, que tienen como objetivo frenar la mala evolución clínica del paciente. Las decisiones que se adoptan en el seno de este comité son enviadas a la Secretaría General de Investigación, Desarrollo e Innovación de la Consejería de Salud y Familias.

Todas las dianas terapéuticas consisten en el uso de fármacos autorizados por la Agencia Española del Medicamento (para otras indicaciones). Aunque no existe una evidencia científica clara, las decisiones de este comité se toman basándose en datos de un potencial beneficio en pacientes en los que los fármacos indicados por el Ministerio no pueden utilizarse por contraindicación (en el paciente concreto) o porque el paciente clínicamente no cumple los requisitos previstos en el protocolo.

Este organismo también analiza la oportunidad de participar en estudios y ensayos clínicos que estén activos en estos momentos en otros centros y su propuesta a la dirección del centro, que es quien tiene la competencia en esta materia para autorizar la petición.

Asimismo, el comité de expertos mantendrá, en los casos en los que sea necesario, comunicación directa con el comité de ética a fin de incluir y respetar todos los aspectos bioéticos que puedan verse afectados por los posibles tratamientos.

Por último, en los casos en los que los integrantes del comité no lleguen a acuerdos, también se contempla la solicitud de valoración de propuestas a otros comités de expertos, a fin de estar completamente seguros en la toma de decisiones.

El objetivo de todas las estrategias e iniciativas que se están adoptando es seguir avanzando en la lucha contra el covid-19 y conseguir la mejora de la calidad de vida en el mayor número de personas posibles.