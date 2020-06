"No veo necesaria una comisión de investigación en el Imdeco, solo buscaría lío político"

–Cuando leyó los correos del presidente del Instituto Municipal de Deportes, Manuel Torrejimeno, a su gerente, ¿no le dieron ganas de cesarlo?

–Voy a ser muy sincero. Si cada vez que un concejal, o yo mismo, pregunta a un gerente o a un interventor si se puede hacer algo que no se puede hacer, no quedarían concejales en España. En este caso hubo un desencuentro que tuvo que ver más con lo político que con la funcionalidad del Imdeco, entre el presidente y la gerente, que eran compañeros de lista. Es evidente que ahí había cosas que no se podían hacer y no se han hecho. El problema sería haberse saltado las indicaciones. No es que en este caso sea el comportamiento más ejemplar, pero no he visto motivos para un cese.

–Se lo pregunto de otra forma. Si Manuel Torrejimeno fuera del PP en lugar de concejal de Ciudadanos, ¿lo hubiera cesado?

–Le hago la misma reflexión. Es cierto que yo no tengo compañeros que hayan tenido ese comportamiento, pero todos podemos meter la pata, tener un desahogo con un compañero, malas formas por correo o verbalmente, pero todo eso se puede superar. Insisto, aquí había un problema más de trasfondo político que de funcionamiento. Que esto saliera a la luz tiene mucho que ver con eso. Lo dije públicamente y lo vuelvo a decir, no me ha gustado esa forma de comportamiento, pero eso no es motivo de cese. Aquí no ha habido ningún contrato, ningún nombramiento de personal. Actuaciones firmes no ha habido ninguna, porque los controles funcionan.

–Pero no me negará que las circunstancias obligaron a intervenir y su parte del gobierno del PP ha tenido que hacerse con el control del Imdeco...

–Precisamente, eso habla bien del gobierno municipal. Esto es un gobierno, de coalición, de dos partidos, pero un gobierno, y es solidario en los aciertos y en los errores. Y ha habido veces en que los que concejales de Ciudadanos han estado más acertados y otras veces menos, igual que en el PP. Es cierto que ha habido un problema grave en el Imdeco, arrastrado además del anterior mandato. Un problema que acabó con la salida de la gerente y ahora tenemos a una persona que sabe, que conoce y era absurdo no contar con él para el Imdeco de forma temporal. Después de estos meses se están pagando las subvenciones de años anteriores, se están sacando los programas con normalidad, lo que todo indica que en algo más de un mes habrá una persona se pueda hacer cargo de la gerencia del Imdeco sin que aquello sea un marrón inasumible.

–De todas formas, tampoco ha ayudado mucho al caso las trampas. Si se me permite la expresión, para no dar explicaciones, por ejemplo en una comisión de investigación.

–Parto de una premisa distinta. El concejal ha intervenido en el consejo del Imdeco y en el Pleno, ha dado las explicaciones y se le ha podido preguntar desde la oposición. No hay ningún expediente administrativo y, francamente, una comisión de investigación no la veo. Si mi socio de gobierno la quiere, no voy a decir que no, pero más allá de trampas o no trampas, de denuncias y demás, yo no sé cuál sería el objetivo de esa comisión. Lo que buscaría esa comisión es montar lío político.

–Explíqueme cómo es posible que se transfieran desde Urbanismo 400.000 euros a una cuenta que no es la correcta.

–Creo que ninguno estamos libres de los malos y esto es una estafa. Igual que pasa en el ámbito privado, pues desgraciadamente ha ocurrido en una administración pública. A partir de ahí, hay que reconocer que hay cosas que no se han hecho bien, de control y de convalidación que hubieran evitado este problema. Afortunadamente, se ha actuado rápido con las fuerzas de seguridad y con la Justicia y ese golpe va a ser menor. Se ha cambiado lo que ha fallado y la tesorería municipal se ha hecho cargo de la tesorería de la Gerencia de Urbanismo. Lo hemos pedido nosotros, desde el gobierno, porque es evidente que ha habido un problema, no lo vamos a ocultar. Y también le digo que ha habido más intentos similares, concretamente en una empresa pública.

–¿También en Urbanismo?

–No en otros organismos. Intentos de estafa muy similar, en una empresa pública, que sí se detectó y se avisó a la Policía.

En la tesorería de Urbanismo ha habido un problema, no lo vamos a ocultar"

–Al principio del mandato causó cierta sorpresa que en el reparto de tareas una sola persona asumiera áreas tan importantes como Hacienda y Urbanismo. ¿Tiene pensada alguna remodelación de competencias en ese sentido?

–No es necesario porque, afortunadamente, la persona que las lleva, Salvador Fuentes, es absolutamente solvente para llevar las dos cuestiones y sobre todo porque tenemos unos equipos potentísimos detrás. Nosotros, y cualquier gobierno, sin buen equipo directivo detrás no somos nadie. La administración se mueve lentamente, cuesta, y por eso tenemos grandes equipos, como el gerente de Urbanismo, Luis Valdelomar, que ha logrado que el personal de la Gerencia se implique, ha sido trabajo suyo. Hay un engranaje pilotado por Salvador y por el gerente que funciona. Y en Hacienda hay un equipo también fantástico, un equipazo.

–¿Dónde estás las mascarillas que se iban a repartir a cada vivienda?

–Vienen ya de camino. Esto de comprar de 300.000 en 300.000 tiene sus problemas, no es como ir al supermercado. Tiene sus trámites, primero desde contratación del Ayuntamiento, que funciona como funciona y no vamos a entrar en más historias, pero es complejo. Y luego que vienen de China, pero si no me equivoco antes de finales de mes estaremos repartiéndolas.