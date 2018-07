La comida rápida también puede ser fresca y sabrosa

Cuando pensamos en comida rápida automáticamente se nos viene a la cabeza un producto precocinado, por lo general poco cuidado y que, eso sí, suele resultar asequible. En los últimos años, en Córdoba -al igual que en todas las ciudades españolas- han aflorado negocios de este tipo y especialmente los dedicados a cocina turca. Son lugares de comida rápida que no destacan por su calidad, aunque resultan muy efectivos para el público joven. Claro que a esos rasgos generales siempre se le pueden encontrar honrosas excepciones y una de ellas la encontramos en Córdoba en el Restaurante Pan Pita, la apuesta personal de El Arabi Bougraine, un joven marroquí que después de 13 años en la ciudad es un cordobés más y que hace unos meses culminó un proyecto de vida al abrir su negocio. "Me costó, he trabajado muchos años, ahorrando dinero, pero aquí estoy, con un negocio como quería", cuenta orgulloso cuando se le pregunta por el motivo por el que decidió dar ese paso.

El Arabi tiene claro hacia donde quiere enfocar su negocio y esa idea no es otra que la de ofrecer un producto de calidad a sus clientes, huyendo de los estereotipos que tienen negocios similares. "Es cierto que los restaurantes que sirven kebabs o hamburguesas no tienen la mejor fama, pero yo he querido diferenciar el mío apostando por la calidad, la limpieza, por servir comida diferente, aunque pueda parecer igual", apunta el dueño del Restaurante Pan Pita, al que "por eso precisamente no he llamado Kebab Pan Pita, porque creo que es algo diferente a eso".

¿Cómo consigue El Arabi diferenciar su negocio de esos locales que han proliferado en todos los barrios de la ciudad en los últimos años? Su apuesta es clara, productos frescos y apuesta por el sabor original. "Para preparar nuestra comida, nunca uso productos enlatados o congelados, el pollo es fresco y preparado por mí, igual que las hamburguesas que sirvo, que me las preparan en una carnicería; las verduras también son frescas y cortadas aquí, nada viene enlatado, ni siquiera las salsas o el arroz basmati, que también son recetas mías", asegura este joven hostelero, consciente de que "el cliente nota la calidad en la comida y se siente a gusto", algo que considera su principal objetivo porque "no me gusta que los clientes no queden contentos, me siento mal si eso pasa, me gusta ver que están a gusto en mi local, que se marchan contentos y dejando los platos vacíos de comida".

¿Y cómo es posible ofrecer calidad en la comida que sirve sin subir los precios respecto a la competencia? El Arabi lo tiene claro: "Acabo de empezar con mi negocio y ahora mismo no tengo unos beneficios grandes, pero quiero que la gente me conozca, que pruebe la comida que servimos y que note la diferencia. Creo que mucha gente cuando monta estos negocios sólo piensa en ganar dinero, mi objetivo es más a largo plazo". De esta forma, el Restaurante Pan Pita tiene menús desde cuatro euros y medio y ofertas incluso algo más bajas para combinar un kebab con un refresco.

Por todo ello, El Arabi está convencido de que "ahora mismo en Córdoba no hay un kebab igual de bueno que el que servimos aquí". Su local, ubicado en Ciudad Jardín, un barrio muy dado al público joven, está recién reformado y muy cuidado por su dueño. En breve, además, el Restaurante Pan Pita figurará en plataformas de comida a domicilio como Just Eat, para completar la apuesta de este joven hostelero, convencido de que la comida rápida puede ser de calidad y diferente a la habitual.