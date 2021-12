El comercio de Córdoba defiende una digitalización ordenada como clave para su sostenibilidad. Se trata de una de las principales conclusiones a las que se ha llegado en la mesa de redacción organizada por el Día, con la colaboración de la Federación de Comercio Comercio Córdoba y del Ayuntamiento de la ciudad y que ha versado sobre el reto de la transformación digital y la venta on line en el sector comercial. Todo ello en un contexto en el que el 39% de las sociedades cordobesas carece de un proyecto para digitalizar los negocios y tampoco tiene intención de llevarlo a cabo, según Andalucía Emprende.

En la mesa de redacción han participado el edil de Mercados, Comercio, Salud y Consumo del Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Álvarez; el presidente de Comercio Córdoba, Rafael Bados; el presidente de la Asociación del Centro Comercial Abierto (CCA) Centro Córdoba, Manuel Blasco; el director gerente de Supermercados Piedra, Javier Piedra; el presidente del Centro Comercial Abierto (CCA) Viñuela, Manuel Calvo; el CEO fundador de Aicor, Joan Notario; y el director gerente de Ciclos Cabello, Antonio Cabello.

Durante el debate, moderado por el director de el Día, Juan Ruz, los participantes han puesto de manifiesto, tal y como finalmente ha reflejado el propio director, “la necesidad de especialización que tiene el comercio para competir, así como la necesidad de formación por la demanda de personal especializado; todo este proceso de digitalizar el comercio lo que ha provocado es apuntalar la sostenibilidad del propio negocio; y la venta on line no debe ni puede sustituir al comercio tradicional”, ha referido.

“El reto de la digitalización tiene una gran complejidad, es un reto muy complicado para el comercio”, ha detallado Bados, quien ha coincidido con el resto de contertulios en que la venta on line “ha llegado para quedarse”. También han coincidido en que la tienda física se va a mantener y que en muchos casos la tienda on line debe ser una ayuda. “El pequeño comercio debe tener para ello una ayuda de la Administración buscando fórmulas de acompañamiento”, ha relatado el presidente de Comercio Córdoba, entidad que, como han dejado claro tanto él como el edil Antonio Álvarez ya trabaja junto al Ayuntamiento en la digitalización del sector.

Para el director gerente de Supermercados Piedra, la digitalización no es un reto, “se ha convertido en una cuenta atrás” y uno de los retos importantes es que el propio comercio se de cuenta de que hay que avanzar en ello. “Para ello no solo tenemos que cambiar de mentalidad a las empresas sino a la misma Administración”, ha incidido Piedra, para añadir que el comercio tiene que atraer a un cliente cada vez más independiente y que se ha vuelto más cómodo, optando por la compra on line en vez de por la física.

Un caso llamativo es el de Ciclos Cabello, que como su director gerente ha expuesto, apostó hace unos años por el comercio on line con bastante éxito y tiene el objetivo de que a corto plazo sus ventas a través de internet sean el 90% de las totales, ta y como ha referido su director gerente. La empresa “ha pegado el salto a Europa” y ha contratado a un gerente para ampliar esas miras. Cabello ha insistido en que nadie creía en ellos cuando iniciaron ese proceso de transformación digital y ha incidido en que “hay que ayudar a crecer al comercio tradicional porque genera muchos puestos de trabajo; hay que ayudarlo a que se actualice”, ha defendido.

“Para la venta on line y la digitalización del comercio, antes tenemos que tomar impulso y analizar el modelo de negocio que se va a seguir; tenemos que tener en cuenta que los clientes no solo buscan precio, sino también una experiencia, que es lo que está ofreciendo Amazon, por ejemplo”, ha sentenciado el CEO fundador de Aicor. Precisamente, durante el debate se ha puesto de manifiesto de manera global la dificultad que tiene el pequeño comercio y las microempresas en el mercado de la venta por internet “con monstruos” como son Amazon y AliExpress. “No es solo instalar una tienda on line y a funcionar; la transformación digital implica mucho esfuerzo por parte de las empresas”, ha insistido Notario, quien ha añadido que debería ser muy importante empezar por la parte de capacitación y el estudio del perfil cliente, “que es muy exigente”.

Un ejemplo de producto especializado, lo ofrece –como Ciclos Cabello– en tienda física y on line Telas Vicente, el establecimiento familiar de Manuel Calvo. “Cuando empecé a trabajar en la tienda, en 2003, nos dimos cuenta de que el negocio tenía que estar en un escaparate, en la página web; llevamos unos años con nuestra plataforma de venta on line y cada año nos superamos”, ha explicado. El presidente del CCA Viñuela ha detallado que en un comercio muy afectado por la crisis, como es el tradicional, “si no te especializas no sobrevives”, y ha insistido en que han sido y son fundamentales, en su caso, las ayudas recibidas de la Administración para abordar ese proceso de digitalización y de venta on line.

“Tenemos que buscar la fórmula para que la transformación digital de los negocios, en la que ya estamos todos, sea tan fácil como pasar de las páginas amarillas a internet”, ha defendido el presidente del CCA Centro Córdoba. Blasco ha puesto de manifiesto que es muy fácil estar en las redes, pero que hay quien lleva muchos años pasándolo mal a pesar de la “mucha transformación”. Además, no ha olvidado reseñar que todo ello ha ocurrido en un contexto en el que al pequeño comercio se le ha pedido que se adapte a los formatos de las grandes empresas. “El arranque digital hay que llevarlo a cabo despacito, pero sin pausa”, ha defendido Blasco.

“Hay que entrar en la vía de la digitalización; no hay otra alternativa”, ha insistido Antonio Álvarez. El concejal de Comercio ha hablado con datos en la mano, los que refleja un informe realizado por el Ayuntamiento. Esos datos hablan de que el 26,7% del comercio de Córdoba tiene redes sociales y web, el 40% tienen redes sociales y el 12% no tiene nada. Así como que “la mitad” está en vías de digitalización y con posibilidades de acceder a un comercio digital, un comercio digital que en la pandemia ha crecido un 50%, “un 24% el de la alimentación y un 15% el del textil y el calzado”.

Álvarez ha detallado también que desde el Ayuntamiento se han puesto en carga unos 300.000 euros para apoyar la digitalización del comercio, además de un Marketplace, una plataforma en la que numerosas empresas cordobesas podrán vender sus productos a través de internet. “Tenemos que procurar darle mucha más facilidades al pequeño comercio para la venta y procurar todos los medios para hacérselo más fácil, para que tengan más conocimiento en la ciudad de las bondades que tiene comprar en el pequeño comercio”, ha incidido el concejal. Para añadir que la especialización es muy importante, además de la formación para facilitar la cualificación del personal, un personal del que se ha dejado constancia que forma parte de unas profesiones que antes ni se imaginaban.

Otro de los temas surgidos durante el debate, tal y como ha relatado Bados, ha sido el hecho de que los “grandes monstruos” de la venta en internet, al contrario que el comercio de cercanía, no aportan nada económicamente a la sociedad, aportación que luego se traduce “en la mejora de los servicios públicos”. “Ahí tiene mucho que decir la Administración y quizás el modelo de ayudas que ha existido hasta ahora igual no era el mejor; hay que buscar algún tipo de sistema que le ayude al comerciante en ese tránsito hacia el mundo digital”, ha defendido.