Los comerciantes exigen a la Junta que dé marcha atrás a la ampliación de horarios en temporada alta

Alrededor de un centenar de trabajadores del comercio de Córdoba se han concentrado este jueves, convocados por CCOO, a las puertas del Ayuntamiento de la ciudad para pedir al alcalde, José María Bellido, que reclame a la Junta de Andalucía que dé marcha atrás en la ampliación de los horarios comerciales del comercio en la capital cordobesa, aprobada para Semana Santa, abril, mayo, septiembre y octubre.

La responsable de Comercio de CCOO de Córdoba, María José Merino, explicó durante la concentración que “nos concentramos a las puertas del Ayuntamiento porque le pedimos al alcalde que nos escuche y nos ayude, porque no somos ciudadanas de segunda ni trabajadoras de segunda, somos trabajadoras de uno de los sectores más importantes de Córdoba y provincia”. En este sentido, la responsable sindical pidió al regidor que las escuche como ya lo han hecho los ayuntamientos de Jerez y Granada porque “la decisión de la Junta está generando sufrimiento y no exagero cuando digo que hay sensación de ansiedad entre las trabajadoras y trabajadores del comercio”.

Merino aseguró que “las trabajadoras, y digo trabajadoras porque el 90% son mujeres, van a tener que sacrificar su conciliación por la decisión unilateral de la Junta de Andalucía de ampliar salvajemente la apertura en domingos y festivos”.

Cabe recordar que la Junta ha decidido ampliar la apertura libre en domingos y festivos durante Semana Santa y los meses de abril, mayo, septiembre y octubre lo que, unido a los 16 festivos y domingos que ya se contemplaban, implica que más de la mitad del año los comercios podrán abrir libremente en festivos y domingos. Esta medida afecta a unas 30.000 personas.

Sobre esta cuestión, la responsable de la sección sindical de CCOO en Carrefour Andalucía, Raquel Jurado, remarcó que “lo que se quiere vender por parte de la Junta de Andalucía de que se va a crear empleo no es real, porque las empresas no están contratando más personal para cubrir estos festivos que han ampliado, lo que están haciendo es sobrecargar a los trabajadores y trabajadoras, están desplazando horarios, cambiando domingos por un día entre semana, cuando sus hijos están en los colegios, impidiéndoles conciliar, y además, no estamos remunerados para trabajar todos estos festivos”.

El Sindicato de Servicios de CCOO de Córdoba advierte que continuará movilizándose y no descarta la convocatoria de paros en el sector si la Junta no se sienta a negociar un modelo de comercio que no suponga “esclavizar” al personal que trabaja en el sector.

“Esta ampliación no ha sido reclamada por los comercios ni por la clientela, solo le interesa a las grandes superficies”, afirmó el secretario General del mencionado sindicato, Manuel Casado, quien insistió en que “CCOO aboga por un sistema de comercio equilibrado, en el que la ganancia de las empresas no sea a costa de las personas trabajadoras, sino de la calidad del servicio, y en donde todos tengan cabida”.