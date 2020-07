El cogobierno PP y Cs en Córdoba alaba su gestión durante la crisis y elude la autocrítica

El cogobierno municipal de PP y Ciudadanos ha cerrado el curso político alabando su gestión en el Ayuntamiento durante la crisis sanitaria y económica y sin ninguna autocrítica. El alcalde de la ciudad, José María Bellido, y la primera teniente de alcalde, Isabel Albás han hecho un balance de la gestión municipal desde la superación del estado de alarma. "El reto que nos pusimos cuando se pasó del estado de alarma a la nueva normalidad fue el de reactivar la economía local y los proyectos del Ayuntamiento. Teníamos el riesgo de perder un año de recuperación económico y social si no empezábamos a trabajar pronto", ha sentenciado Bellido. "En mes y medio hemos salido a más de una medida importante por día sea laborable o no laborable, y era necesario", ha defendido. La única autocrítica que ha hecho el regidor es que "nos hubiera gustado acelerar los procedimientos administrativos", si bien ha insistido en que "no caemos en la autocomplacencia, hay que seguir trabajando duro".

El alcalde ha apuntado que el ritmo de trabajo que han llevado ha sido "inusitado", muy duro e autoimpuesto para que Córdoba "no pierda el tren del empleo y el de la recuperación social, dejándonos la piel para que esta año 2020 no fuera un año perdido". Bellido ha destacado que se ha trabajado en cuatro bloques que son paralelos al plan de choque municipal "medidas sociales, medidas financieras, grandes inversiones para la reactivación económica y actuaciones para el impulso de la economía local".

Respecto a las medidas sociales ha destacado que se han aprobado unas ayudas especiales de emergencia por la situación de covid por valor de casi 500.000 euros, así como aprobado y firmado todos los convenios que tienen que ver con asuntos sociales con distintas entidades de solidaridad. "En menos de mes y medio hemos dado un impulso a todos los convenios sociales que estaban recogidos en el presupuesto y que había que desarrollar de inmediato", ha puntualizado. "Además, hemos sido de los ayuntamientos que nos hemos sumado a las medidas del Plan Aire de la Junta de Andalucía para lograr un programa de 5,7 millones de euros y 261 contratos", ha apuntado.

Tampoco ha olvidado reseñar que se ha culminado todo el reparto de las mascarillas a toda la población cordobesa "en un momento oportuno" y que se ha recuperado un local "que llevaba 10 años cerrado", los viveros del Pocito, para cedérselo a Prode, además de insistir en las ayudas a la rehabilitación de vivienda por 1,2 millones de euros, "con una partida específica para la instalación de ascensores".

"Hemos metido el turbo a todas las grandes inversiones para que podamos acelerar la economía sobre todo culminando proyectos que estaban pendientes e iniciando actuaciones para que garanticen la reactivación económica y social", ha insistido el regidor.

En este punto ha hablado de la adjudicación de forma definitiva del Centro de Convenciones, Ferias y Exposiciones del Parque Joyero, "después de cuatro años perdidos", con una inversión de casi 13 millones de euros; y también de que se ha desbloqueado todo el primer paquete en inversiones de infraestructuras, "25 en total, para invertir en nuestras calles". Así como del desbloqueo, "después de diez años", de la inversión de la Ronda Norte con la Junta de Andalucía, "a la vez se está impulsando el tramo municipal".

José María Bellido ha hecho especial hincapié en la aprobación del plan funcional del Parque Logístico de Córdoba, "y ya se tienen sobre la mesa ofertas para adquirir la totalidad de ese parque logístico", ha destacado, "una de las noticias más importantes para la ciudad de los últimos años", ha incidido. Y no ha pasado por alto reseñar la apertura de la Normal de Magisterio para un centro TIC; la firma del convenio del Metrotrén con Renfe para abaratar el precio del billete; la culminación de la negociación con el Ministerio de Defensa para Caballerizas Reales; la recuperación "para la ciudad" del Estadio de San Eulogio tras la cesión del mismo hecha por Cajasur; y el "logro" de la la donación del proyecto del recinto ferial de El Arenal por parte de la asociación de caseteros.

Asimismo, ha destacado la culminación de la redacción del proyecto de intervención del parque de El Patriarca y la firma de convenios con la Consejería de Agricultura para inversiones por más de diez millones de euros relativas al canon del agua "para solventar asuntos como la conducción a Trassierra y al Muriano". Además, ha destacado "un proyecto que para mí es de los más importantes de los últimos años, ese centro absolutamente innovador de protónterapia, con una inversión privada de 46 millones de euros, y que va a situar a Córdoba como referente en el Sur de España y en Europa en tratamiento médico del cáncer".

Mientras, Isabel Albás ha insistido, entre otras medidas, en la transformación digital. "Córdoba estaba prácticamente en el siglo XIX en esta materia y ya por fin estamos aterrizando en el siglo XXI", ha destacado. La primera teniente de alcalde ha dado las gracias a CECO "por haber estado trabajando desde el confinamiento de la mano de los agentes sociales para poder llevar a cabo unas mesas de trabajo que desde Turismo se van a liderar para poner a Córdoba desde el punto de vista turístico donde realmente tiene que estar".

Albás ha destacado asimismo que "se ha desatascado" la Delegación de Deportes, "y esas subvenciones tan fundamentales para los clubes que llevaban sin cobrar desde 2028 y 2019 se van a cobrar, incluso las de 2020", ha apostillado. También ha apuntado que se van a reformar 16 parques infantiles, mientras se han seguido desarrollando las actuaciones de climatización en 19 colegios.

La primera teniente de alcalde ha añadido, con respecto al área de Servicios Sociales, que "ha multiplicado por seis la atención ofrecida a los cordobeses". "Durante la pandemia se han atendido a 1.805 familias, son 7.220 personas aportándoles alimentos directamente, lo que ha supuesto un gasto de 280.000 euros; también se han entregado 2.745 ayudas de emergencia económico familiar por un importe de dos millones de euros en 98 días", ha relatado.