La Universidad de Córdoba pide 11,3 millones para 85 proyectos al Ministerio de Economía

Este es uno de los datos que dio a conocer ayer el rector de la UCO, José Carlos Gómez Villamandos, durante la celebración del claustro anual , y en el que también anotó que a la hora de la elaboración del informe anual que presentó aún no se conocían resultados de la evaluación, dado que la convocatoria ministerial finalizó su plazo de presentación de solicitudes a primeros de octubre del año pasado.

Petición de confianza a la Junta y presupuesto para las prácticas

Poco antes de que Juanma Moreno interviniera ayer en el Parlamento andaluz para presentar su candidatura a la presidencia, el rector de la UCO, José Carlos Gómez Villamandos, le lanzó una petición, que el nuevo Ejecutivo autonómico "confíe en las universidades". "El sistema universitario andaluz es muy sólido, con buenos indicadores y, además, da buenos resultados", incidió. Por ello, continuó, "lo que pido es mantener esos indicadores". No obstante, reconoció que "nos queda una mejor financiación que nos de respuesta a necesidades como la UCO, que investiga mucho e invierte mucho y lo necesita ver reflejado a nivel presupuestario". En su intervención en el claustro, además, el rector aludió también a la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de obligar a que todas las prácticas académicas externas coticen en la Seguridad Social. Por el momento, dijo, "no sabemos quién lo va a pagar", al tiempo que lamentó que no exista "ningún calendario establecido" para abordar este hecho y, eso "nos va a generar un problema". Por ello, Gómez Villamandos consideró necesario que se elabore un reglamento y recordó que han pedido al Gobierno que en la elaboración de esas normas "se cuente con las universidades". "La estimación que tenemos es que el coste en la UCO sea cercano al medio millón de euros", anotó.