La cirugía plástica en Córdoba: De fotos de famosos a filtros de Tiktok

La cirugía plástica y estética, como la medicina, la ciencia o la vida misma, no ha parado de cambiar y evolucionar año tras año. Nuevas tecnologías simplifican métodos, los hacen más específicos y detallados para complacer los gustos de los clientes más arriesgados y, claro, mejorar el bienestar y la autoestima. Pero también ha cambiado cómo los cordobeses se ven a sí mismos y en eso las redes sociales tienen mucho que ver. En las consultas ya no se lleva una foto de revista de algún famoso, ahora se lleva una imagen propia modificada con un filtro de Instagram, Snapchat o Tiktok.

No solo pasa en Hollywood, pasa en Córdoba. El doctor Alberto Redondo Camacho, vocal por la provincia de la Sociedad Andaluza de Cirugía Plástica, lo confirma y explica a el Día: "Antes era un papel, actualmente van con el móvil a la consulta y seleccionan fotos de artistas, pero también de instagramers e influencers" de redes sociales. La situación, lejos de simplificar los procesos, genera un problema porque "realmente crean expectativas distorsionadas; cualquier foto no es representativa de la realidad y con los filtros pasa igual. El engaño es completo", alerta el doctor.

"Casos de esos en mi consulta hay a patadas", asegura el especialista, que muestra su preocupación porque "en las redes sociales se le da una excesiva importancia al aspecto físico, a la imagen, la gente está presionada por los selfies y llamar la atención a costa de lo que sea". En definitiva, para Redondo Camacho "hay un afán por querer ser lo que no se es". Y eso trae problemas no solo en su consulta, porque "el uso de fotos con filtros es un claro indicador de una motivación poco clara para operarse, no simplifica el proceso sino que lo complica" porque, dependiendo del caso, el paciente puede necesitar incluso apoyo psicológico.

Muchas veces los médicos se han visto obligados a desaconsejar o rechazar operaciones porque detectan que "hay un problema de insatisfacción alto que no está en gustarse a sí mismo sino a su pareja, a sus amigos, a la gente en las redes sociales; es bastante más complejo". Así, el doctor afirma que "un montón de veces hay que decirle al paciente que no le queda bien, pero también hay que ver qué motivación tiene la persona en hacerse cosas que no necesita".

Así, los verdaderos especialistas deben "cuidar que lo que el paciente quiere sea lo que médicamente le conviene". Pero claro, decirlo en el momento de la consulta genera incomodidades: el paciente "se molesta", expresa el doctor, que ya ha vivido estas situaciones, pero es que "la medicina estética está en un giro arriesgado porque se está convirtiendo en un artículo de consumo y no debería entrar ahí; la persona tiene la sensación de que viene a comprar algo y no quiere tu opinión, no viene a preguntar al profesional".

Aún así, hay un grupo importante en Córdoba que sí va a las consultas con las ideas claras y aceptan recomendaciones. Esos, asegura el especialista en Cirugía Plástica, Estética y Reparadora, se operan rápido. Es un proceso que puede llevar un mes tras varias consultas y pruebas porque "todas las intervenciones, a pesar de ser estéticas, van ligadas a la salud, no deja de ser medicina y la primera consideración debe ser médica y no estética" y, por eso, "tenemos un porcentaje alto también de pacientes que rechazamos y desaconsejamos la cirugía".

Nariz, mamas y rejuvenecimiento, las más demandadas

"La gente en Córdoba se opera mucho", considera el doctor, que explica que las cirugías más demandadas son, en primer lugar, la cirugía mamaria, seguida del remodelado corporal, y se está viviendo un resurgir de la cirugía nasal, sobre todo entre los pacientes más jóvenes, mientras los mayores optan por el rejuvenecimiento facial o la cirugía de párpados.

El pico en Córdoba está entre los 23 y 24 años y la diferencia entre hombres y mujeres interesadas es abismal. Aunque en los hombres el interés ha crecido en los últimos años, sobre todo en los mayores de 50 años que "antes no se interesaban por mantener su aspecto físico".

La demanda va relacionada con el nivel socioeconómico de la ciudad. La renta de Córdoba "no es muy alta y, por lo tanto, va en esa misma línea, pero sí hay bastante movimiento y suele haber una demanda alta para el nivel socioeconómico en el que estamos".

Existe mucho interés por la cirugía estética "porque nos preocupa nuestro aspecto, somos extrovertidos, somos latinos, le damos importancia a cómo lucimos", es la explicación que encuentra Redondo Camacho, tras más de 30 años de experiencia, al tiempo que considera que "la cirugía aporta mucho nivel de bienestar, pero en su justa medida y equilibrio, cuando se desequilibra genera más problemas que beneficios. La medicina no hay que venderla tanto".

Por eso, pide que "no se deje de percibir como un acto médico con un especialista en cirugía plástica, reparadora y estética porque no cualquiera lo puede hacer". Así, desde la Sociedad Andaluza de Cirugía Plástica hacen un llamamiento a la gente a que siempre busque "que tenga titulación" y además recursos e instalaciones acordes a la seguridad del proceso. "No paran de llegar pacientes que se han hecho trabajos en sitios no cualificados, no merece la pena el ahorro económico", alerta.