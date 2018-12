La cifra de visados para vivienda nueva crece un 141% en los últimos cuatro años

De momento, las cifras que arroja en este sentido 2018 se quedan no sólo por detrás de las del mismo periodo de 2017 , sino también de las totales que arrojó 2016 .

De hecho, en noviembre de ese 2005 los arquitectos dieron el visto bueno a 1.218 inmuebles , prácticamente los mismos que en todo el año pasado, y en el conjunto de ese ejercicio se alcanzaron las 9.302 autorizaciones . Lo que está claro es que ese ritmo de antes de la crisis ya no volverá a darse, según apuntan todos los expertos, ya que se trató de una época en la que se construía muy por encima de la demanda, lo que hizo que el sector estallara.

Se trata de datos positivos pero que no llegan, ni de lejos, a los que se alcanzaron en el boom inmobiliario . Por poner un ejemplo, en 2005 –el ejercicio donde se alcanzó el pico máximo de construcción– sólo en un mes se firmaban los mismos visados que durante todo el 2016.

Un 19% de los pisos continúa vacío

Córdoba cuenta aún con 4.453 viviendas nuevas terminadas y vacías, es decir, que no se han vendido aún. Es lo que se conoce como stock inmobiliario, que llegó a ser mucho mayor justo después del estallido de la burbuja. En estos momentos, y según se desprende del estudio elaborado por la sociedad de tasación nacional Tinsa, el 19% de las 22.265 viviendas terminadas desde 2008 están vacías, tan sólo un punto menos con respecto al año pasado. En los últimos años, el número de pisos vacíos ha descendido; en 2015 eran más de 5.000 los vacíos y en 2016, casi 6.000. Córdoba, según Tinsa, se encuentra entre las provincias con un bajo nivel de stock que podrá ser asumido en poco tiempo y que permite una reactivación de la construcción. Es el mejor escenario de los cuatro que se plantea. Esto se debe a que se ha producido una reactivación selectiva y concreta de la obra nueva en ciertas ubicaciones y tipologías, bien por agotamiento del producto terminado o bien porque no satisface las preferencias o necesidades de la demanda solvente que compra vivienda en la actualidad. Al ritmo actual y previsto de construcción, la cantidad de suelo existente sería suficiente para abastecer el mercado durante los próximo casi siete años. Según Tinsa, las primeras señales de cambio de tendencia que se detectaron en el maltrecho mercado inmobiliario en el año 2014 han logrado consolidarse. Los últimos años han dejado las primeras subidas significativas de precios en grandes ciudades y ciertos enclaves de la costa, y contundentes crecimientos a nivel nacional de compraventas, hipotecas y visados de obra nueva en tasa interanual. Si bien el sector presenta más actividad que hace tres años, se trata de una recuperación selectiva, que progresa lentamente. La demanda es el elemento clave. Aunque la economía ha presentado tasas de crecimiento y la creación de empleo avanza en positivo, lo cierto es que la calidad del empleo generado no está permitiendo crear una demanda con suficiente confianza y niveles de solvencia como para reactivar el mercado de manera generalizada.