El cierre de una clínica estética en Córdoba deja a numerosos clientes con los tratamientos pendientes

El cierre sin previo aviso del centro estético 360 Clinics, ubicado en el Centro Comercial El Arcángel de Córdoba capital, ha dejado a numerosos clientes con tratamientos pendientes o con bonos pagados, según ha denunciado este martes Facua Córdoba. El colectivo de consumidores ha recordado que los usuarios que tienen derecho al reembolso del importe de los bonos que ya hayan pagado si finalmente no van a recibir los tratamientos. La compañía, con numerosas franquicias, ha entrado en preconcurso de acreedores.

La asociación ha tenido conocimiento de que este centro estético ha cerrado sus puertas sin previo aviso, dejando a numerosos clientes con tratamientos sin finalizar o con bonos de estética y láser pendientes de disfrutar. La propia empresa ha publicado un comunicado en su página web y, en un correo remitido a los afectados, asegura que su intención es establecer un “plan de reorganización” para atender “de forma progresiva y segura” los servicios ya pagados y pendientes de ejecución. Sin embargo, la incertidumbre se ha disparado entre los clientes, que se han agrupado en plataformas y grupos de mensajería para coordinar acciones legales.

Relacionado Emacsa aprueba la subida del precio del recibo del agua para los próximos dos años

Facua Córdoba ya está recibiendo consultas de afectados que buscan asesoramiento y desean emprender acciones en defensa de sus derechos como consumidores. Cabe recordar que la empresa está obligada a cumplir los compromisos adquiridos, por lo que, si finalmente no presta los servicios abonados, deberá reintegrar el importe total o la parte proporcional de los tratamientos no realizados.

Lo primero, presentar una reclamación ante 360 Clinics

Por ello, la asociación recomienda a los afectados presentar una reclamación ante 360 Clinics, exigiendo el cumplimiento de sus obligaciones. En los casos en que los tratamientos se hayan abonado mediante una financiación bancaria vinculada al contrato con la empresa, los usuarios también deberán reclamar ante la entidad financiera, informándole del cese de actividad del centro y solicitando la paralización del cobro de los recibos.

Asimismo, Facua Córdoba aconseja a los afectados solicitar su historia clínica con el fin de poder reclamar el crédito correspondiente a la parte del tratamiento no realizado en caso de que la empresa entre en concurso de acreedores. También recomienda conservar toda la documentación relativa a pagos y contratos hasta que se haya recuperado la totalidad del dinero.

Las personas que deseen interponer una reclamación contra esta clínica pueden acudir a la asociación para recibir asesoramiento e información sobre los pasos a seguir. También pueden llamar al teléfono 688 95 49 54 o enviar un correo electrónico a cordoba@facua.org.