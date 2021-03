El cierre de los baños de Los Villares en Córdoba provoca la acumulación de toallitas y papel en el parque

La asociación Ecologistas en Acción ha denunciado que los baños del parque periurbano de Los Villares en Córdoba estén cerrados, así como cerrado está el leñero, en un periodo de máxima afluencia a este pulmón verde de la ciudad lo que está teniendo consecuencias en la zona. Que no haya baños, ha explicado la asociación, supone que el parque se llene de toallitas y papel y el hecho de que el leñero esté cerrado hace que se use para los peroles vegetación que no se debe utilizar.

Según ha apuntado Ecologistas, la dinámica de uso y afluencia los Villares ha cambiado sustancialmente en los últimos años, especialmente en el último, como consecuencia de la pandemia y las restricciones de movilidad asociadas a ésta.

En la actualidad, ha explicado la organización, "cualquier día y a cualquier hora, grupos de personas o familias, utilizan este espacio natural público para caminar o para la práctica deportiva entre otras actividades al aire libre". Y lo que tampoco ha variado, han dicho, es el interés de cientos de vecinos de Córdoba por el área recreativa para las reuniones familiares o de amigos alrededor del clásico perol cordobés.

Ecologistas ha recordado que la demanda del uso del área recreativa se concentra especialmente entre los meses de octubre y mayo, "periodo de temperaturas agradables que invitan al paseo y al disfrute del campo y en los que se autoriza el uso de fuego para cocinar".

Esta circunstancia, han añadido, "conocida por la Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible, no ha impedido que se cierren todos los aseos distribuidos por el área recreativa. Además, el bar está cerrado indefinidamente, con lo que tampoco se puede hacer uso de los aseos interiores del establecimiento".

El resultado, denuncian, es la proliferación toallitas, servilletas y papel de cocina desperdigadas por los alrededores, "dejando una sensación de suciedad, insalubridad y dejadez".

El leñero también está cerrado. "Ello implica que los usuarios se tienen que buscar la vida, optando por utilizar los troncos y ramas apiladas de los árboles, bien apeados o podados, dentro de las medidas preventivas (fajas auxiliares) contra incendios que el personal del Infoca está realizando en el conjunto de la finca de titularidad pública, o bien, arrancando ramas y arbustos de planta viva en los aledaños del área de peroleo y fincas limítrofes, provocando un daño innecesario en la vegetación natural".

Ante estos hechos, la asociación ha demandado a la Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible "la urgente apertura de servicios fundamentales para el área recreativa de Los Villares, como son los aseos y el leñero, así como la retirada y limpieza de los residuos esparcidos por el parque periurbano".