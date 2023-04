La cesta de la compra en Córdoba es un 16% más cara ya que hace un año

Hacer la compra en Córdoba es cada vez más caro. No en vano, los precios no dejan de subir y, en apenas un año, el coste de los alimentos y las bebidas no alcohólicas, como los refrescos, ha experimentado un incremento del 16,1%. Al menos, así lo pone de manifiesto el Índice de Precios al Consumo (IPC) que ha publico el Instituto Nacional de Estadística, con los datos correspondientes al mes de marzo.

Los datos también desvelan que el coste de la vida, en general, ha subido en un 3% en el último año, mientras que el ascenso respecto al pasado mes de febrero fue del 0,4%. Con todo ello, en lo que va de año, la inflación registrada en Córdoba ha sido del 1,1%.

Y es que en el último año, los precios no han dejado de subir en todas las áreas que recoge el IPC, salvo en el caso de la vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles. En este caso, es el único grupo de actividades de pago que han registrado una más que notable bajada en sus precios, y se ha cifrado en un 22% en los últimos 12 meses. No obstante, se trata de áreas que venían acumulando ya una más que notoria subida en los últimos meses por la incidencia de la guerra de Ucrania, entre otros factores.

Y si los alimentos son los que más han visto aumentado sus precios entre marzo de 2023 y el del año pasado, el segundo grupo que ha registrado una subida de precios es el correspondiente al de muebles, artículos del hogar y artículos para el mantenimiento corriente del hogar, con un incremento en un año del 8,1%. A escasa distancia se encuentro el grupo de bebidas alcohólicas y el tabaco, con una subida anual del 8%. No obstante, la subida mensual ha sido del 1,3%.

El vestido y el calzado, por su parte, también han subido sus precios en el último año; en concreto, un 4,5%, bien, la diferencia mensual es negativa, puesto en marzo el coste de estos productos ha experimentado una caída del 1,2%.

Datos andaluces

La inflación se moderó en Andalucía al 3,9% interanual en marzo, 2,7 puntos por debajo de la tasa de febrero, por el descenso de los precios de la electricidad y de los carburantes frente a las subidas registradas en marzo de 2022 tras el inicio de la guerra de Ucrania.

No obstante, la tasa internaual en Andalucía supera en seis décimas a la de España, del 3,3%, según el índice de precios de consumo (IPC) publicado por el INE, que marcó en marzo la tasa más baja desde agosto de 2021, mientras que la subyacente -sin contar con productos energéticos ni alimentos no elaborados- solo disminuyó una décima, hasta el 7,5%.

Frente a los descensos de la energía, el INE detalla que los alimentos y bebidas no alcohólicas siguieron al alza en marzo con una tasa del 17,4% en Andalucía, casi un punto más que en España, así como también las bebidas alcohólicas y el tabaco, del 9,2%; los hoteles, cafés y restaurante, del 9,3 % y el menaje, del 8%.

Por el contrario descendió con fuerza el apartado de vivienda, un 20,2% interanual, casi cuatro puntos más que en España, y en menor medida también lo hizo el transporte en un 4,1%.

El resto de los grupos del IPC se anotaron subidas del 5,4% en otros; del 3,9% en ocio y cultura; del 2,9% en vestido y calzado y enseñanza, del 2,4% en comunicaciones y del ; del 2,1% en medicina.