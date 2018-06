Uno de cada tres centros de salud estará cerrado por las tardes en verano

La Junta de Andalucía dio a conocer ayer el plan de sustituciones de verano que contempla la reorganización de los servicios en función de la demanda asistencia de estos meses y conlleva menos recursos. Una de las áreas donde más se nota es en las consultas y los puntos de urgencia por las tardes ya que, según los datos de Salud, uno de cada tres centros estará cerrado los meses de verano. En total serán 34 los puntos que seguirán prestando asistencia en la provincia Córdoba en horario de tarde del total de 54 que habitualmente tienen este horario vespertino.

Desde la Junta insistieron en el mensaje de todos los veranos de que "se garantiza a toda la población la asistencia sanitaria" y destacaron la inversión que se va a realizar, unos datos que ya adelantó la consejera de Salud, Marina Álvarez, en una visita a Córdoba a primeros de mes. La Consejería destinará este verano 7,3 millones de euros para hacer frente a las 1.241 contrataciones previstas en la provincia de Córdoba, lo que supone un incremento del número de contrataciones del 2,96% y del 2,58% en el dinero invertido. Estas contrataciones "permitirán garantizar la respuesta a toda la demanda de atención sanitaria que se genera en esta época, tanto urgente como programada", según apuntó el Gobierno andaluz.

La sanidad pública, insistieron desde el SAS, "seguirá funcionando con normalidad durante los meses de verano, como ocurre cada año, con una planificación de recursos asistenciales que volverá a dar la respuesta necesaria a cada problema de salud de la ciudadanía cordobesa, que puede tener la seguridad y la tranquilidad de que también en verano tiene garantizada la asistencia sanitaria, porque la sanidad pública no se va de vacaciones".

Este verano se prevé dar respuesta a unos 460.700 actos sanitarios en los centros de la sanidad pública cordobesa. Así, en los hospitales públicos de la provincia, se registrarán alrededor de 7.400 intervenciones quirúrgicas (de las que 2.500 serán programadas), "garantizando y priorizando" los procesos urgentes y oncológicos, con una planificación adecuada de los períodos vacacionales de los profesionales de los bloques quirúrgicos y de las unidades de pruebas funcionales, diagnósticas y radiológicas, y garantizando las consultas externas. Asimismo, se atenderán más de 241.000 consultas de especialidades y 212.300 pruebas diagnósticas, según la previsión realizada en función de las asistencias que se realizaron el pasado año.

Los principales sindicatos ya advirtieron de que las cifras ofrecidas por Salud no eran suficientes para dar cobertura a la demanda asistencial y a cubrir las vacaciones que se producen. El último en sumarse a las críticas fue el sindicato de Enfermería Satse, quien aseguró que "cerrarán el 100% de los centros de salud y consultorios de los Distritos de Atención Primaria del Área Sanitaria Norte y Área Sanitaria Sur de la provincia de Córdoba, así como los de Distrito Guadalquivir". Este cierre afectará de lunes a viernes en horario de 15:00 a 20:00 y mayoritariamente desde el 1 de julio al 15 de septiembre, según Satse.

En Córdoba capital, apuntaron desde el sindicato, "cerrarán el 87% de los centros de salud y consultorios", en concreto a los del Aeropuerto, Azahara, Higuerón, Encinarejo, Colón, Los Ángeles, Guadalquivir, Huerta de la Reina, La Marina, Trassierra, Levante Norte, Levante Sur, Cerro Muriano, Lucano, Poniente, Naranjo, Sector Sur, Santa Cruz, Villarrubia y Carlos Castilla del Pino. Sí permanecen abiertos por la tarde los centros de Alcolea, Fuensanta y Santa Rosa.

En cuanto al cierre de centros los sábados, afectará al 60%, es decir: a los del Aeropuerto, Encinarejo, Colón, Los Ángeles, Guadalquivir, Huerta la Reina, La Marina, Trassierra, Levante Norte, Lucano, Naranjo, Sector Sur, Santa Cruz y Carlos Castilla del Pino. Sólo estarán abiertos los sábados por la mañana los centros de salud de Fuensanta, Alcolea, Levante Sur, Santa Rosa, Poniente, Azahara, Higuerón, Villarrubia y Cerro Muriano.

Según el sindicato, este cierre "masivo" obedece "a la obsesión enfermiza del Servicio Andaluz de Salud de ahorrar dinero a costa de detraer recursos y servicios en la atención sanitaria a los ciudadanos. Sin olvidar que el cierre de centros sanitarios pone en jaque la accesibilidad del ciudadano a los centros sanitarios, a los que se les dificulta recibir atención sanitaria y cuidados ante un problema de salud". Según Satse, este situación "provocará la suspensión de los programas sanitarios de Niño Sano, Planificación Familiar, Cirugía Menor Ambulatoria, hipertensión o diabetes y también se verá retrasada la realización de algunas pruebas complementarias, tales como citologías o radiografías.

Por su parte, la delegada de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, María Ángeles Luna, hizo un llamamiento a la responsabilidad de todos "para no generar alarma social con un tema sensible para la ciudadanía porque se viene demostrando la eficacia de las medidas que se toman durante estas fechas, a lo que se suma que la monitorización del plan y la experiencia de años anteriores permiten planificar la atención sanitaria cada verano y que se adapten los recursos necesarios ante cualquier incremento de actividad o incidencia no prevista", indicó la delegada.