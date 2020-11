Los castañeros de Córdoba protestan contra el cierre a las 18:00 de sus puestos

Las protestas de los trabajadores afectados por las nuevas medidas de la Junta de Andalucía por la restricción horaria no cesan. Los castañeros de Córdoba se han concentrado en la puerta del Ayuntamiento tras recibir una notificación con un decreto municipal que prohíbe que su actividad continúe a partir de las 18:00, a pesar de que hasta ayer tenían permiso hasta las 21:30.

En Córdoba, esta medida afecta a 22 puestos de castañas y anula casi por completo la capacidad de vender su producto, ya que "en Córdoba solo se compran castañas por la tarde". Así lo ha manifestado Rosa María Díaz, quien ha hablado en representación de los profesionales de este sector y ha hecho hincapié en que "en otros ayuntamientos de la provincia y de Andalucía sí dan el permiso para ayudar a la gente".

Díaz ha criticado esta decisión el gobierno local, ya que "todo el mundo en Córdoba sabe que las castañas se comen por la tarde" y esta restricción hace que "le estén quitando el pan a mis hijas cuando yo me gano la vida honradamente, como todo el pequeño comercio". En este sentido, ha denunciado que mientras que los castañeros tienen que cerrar obligatoriamente "en las grandes superficies están vendiendo nuestro producto y nosotros no podemos".

Así, ha recalcado que no se entiende esta decisión cuando cumplen "con los requisitos del BOJA: es un producto alimenticio, para llevar, somos minoristas y no tenemos aglomeraciones de ningún tipo". Además, ha recordado que "ellos saben que somos temporeros y saben nuestros horarios" mientras que les obligan a tener "un horario que no es lógico, cómo voy a gastar carbón para no vender y tirar las castañas".

La temporalidad de esta actividad ha sido otro de los aspectos en los que ha hecho hincapié junto a otros castañeros como Cristian Pérez, Purificación Oliva, Toñi Fernández y Francisco Arquero. "Las castañas las guardamos en una nevera, pero no aguantan mucho tiempo", han afirmado, mientras que "tenemos un cargamento desde el lunes, que nos aseguraron que podíamos vender, y que vamos a tener que tirar, y la castaña es un producto muy caro".

Por todo ello, han reclamado "que nos dejen trabajar, no queremos ninguna limosna, solo poder vender", sobre todo para poder afrontar todos los gastos que conlleva su actividad y que con el horario actual no podrían cubrir, como son el pago de la cuota de autónomo, las licencias y los proveedores. "En málaga y en muchos otros ayuntamientos se puede, y aquí no, siendo del mismo gremio", han lamentado.

Un mal calendario

A la situación excepcional que están viviendo estos trabajadores como consecuencia de la crisis sanitaria se suma que el calendario que les propone el Ayuntamiento de Córdoba no se ajusta bien a la temporada de venta de castañas. En Córdoba capital han arrancado este año a partir del 20 de octubre, "perdiendo prácticamente todo el mes", y hasta finales de enero.

Para ellos, y así es como trabajaban antes, "lo mejor sería empezar el 1 de octubre y acabar el 31 de diciembre, porque después la castaña no sale igual". Además, han asegurado que "en cuanto llega la Navidad empezamos a notar que se vende menos", por lo que no pueden sacar provecho del último tramo de temporada.

No obstante, ahora mismo "nuestra mayor reivindicación es el horario", como han denunciado en la manifestación, aunque todos los factores se suman y condicionan su actividad.