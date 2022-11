Solidaridad frente al cáncer de mama: cojines en forma de corazón para superar el postoperatorio en Córdoba

Cada miércoles, en el centro de participación de personas mayores de Cruz Roja, ubicado en el Parque de las Avenidas, junto a al avenida del Aeropuero, la solidaridad se vuelca en la lucha contra el cáncer de mama. En colaboración con la Asociación Española contra el Cáncer (AECC), las dos entidades han puesto en marcha una iniciativa en la que un grupo de personas mayores se encarga de elaborar unos cojines con forma de corazón para donarlos a mujeres recién mastectomizadas.

Un día a la semana, unas diez mujeres se reúnen para preparar esas almohadillas con los diseños más originales y en forma de corazón, con las que pretenden hacer llegar todo el apoyo a aquellas pacientes que pasan por la operación de cáncer de mama y así puedan afrontar de manera más llevadera el proceso posoperatorio. De hecho, no se trata solo de un impulso en lo anímico, pues estos cojines son anatómicamente beneficiosos para superar la operación.

Como ha explicado este miércoles la trabajadora social de la AECC Sandra Serrano, con estas almohadillas las mujeres pueden dormir por el lado donde las han operado. Una inicitiva que, por tanto, es muy beneficiosa para superar estas intervenciones quirúrgicas y más en la actualidad, ya que "cada vez hay más mujeres operadas". De ahí que Serrano haya destacado la necesidad de que más voluntarias se animen a colaborar para poder hacer más cojines y así "cada vez atender a más gente".

Suelen ser unas diez quienes se juntan en este centro de mayores y forman este grupo de costura tan solidario. Una experiencia que, como la ha definido la responsable provincial de Mayores de Cruz Roja, María Torralbo, es "fantástica" no solo por la labor altruista del voluntariado, sino porque permite a estas personas mayores poder mantenerse ocupadas con estas actividades que les refuerzan sus redes y les aportan salud y vitalidad.

Una de las voluntarias de este grupo de ayuda mutua es Josefa Cámara, que también está en otros talleres de Cruz Roja como el de reforzar la memoria porque se han convertido en el ocio principal de su vida y en un bello motivo para salir de casa. Esa oportunidad de coser los cojines para ayudar a mujeres que lo necesiten le supone "una satisfacción importante" y le hace estar "muy contenta", tal y como no ha dudado en expresar a las puertas del centro de participación.

"No hace falta sabe coser para venir a colaborar porque tenemos una profesora que nos corta las telas y nosotras lo vamos cosiendo y planchando. Yo por ejemplo me traigo y me llevo mi máquina de coser todos los días, no me importa hacerlo para estos casos y lo hago tan contenta", ha asegurado Josefa con una amplia sonrisa.

Como Josefa, son varias las voluntarias que entregan todo su amor en cada cojín para hacerle el postoperatorio más fácil a cada mujer que pasa por un cáncer de mama. Eso sí, como ha señalado Isabel, coordinadora y voluntaria de la AECC, necesitan "a mucha más gente que vengan a ayudar porque son muchas las personas que pasan por esta operación". Y es que cada mujer "lo agradece" y estos cojines les dan un apoyo increíble, pues, como admite Isabel, que también pasó por esta enfermedad, cada mujer que sale del hospital con su cojín bajo el brazo "parece una niña de la ilusión que le produce".