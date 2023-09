El campo se reivindica en Córdoba: "Un país sin agricultura es un país indefenso"

"No se juega con el campo", este es uno de los lemas que cientos de manifestantes han coreado en la Puerta del Puente de la Plaza del Triunfo en Córdoba con motivo de la concentración en protesta por el impacto de las políticas agracias de la Unión Europea en el campo andaluz.

Esta concentración ha estado organizada por las organizaciones agrarias Asaja, COAG, UPA y Cooperativas Agroalimentarias, a la que han acudido agricultores y ganaderos de distintos puntos de la provincia cordobesa, la comunidad andaluza y el resto del país. Esta manifestación se ah convocado con motivo de la Reunión Informal de Ministros (RIM) de Agricultura de la Unión Europea (UE) que acoge Córdoba durante estos días.

"La comida no está garantizada, en las ciudades piensan que las comidas crecen allí en los supermercados y no es así, la comida crece en el campo", ha reconocido el agricultor José Manuel López que viene desde Fuente Palmera.

"Un año entero cuidando cada árbol, con riego, abonos, noches enteras", asegura el agricultor que tiene hectáreas de olivos y naranjos. "El campo es lo principal de un país, a un agricultor lo necesitas tres veces al fía y un país sin agricultura y sin ganadería es un país indefenso, un país que es fuerte produciendo su alimentación siempre será mucho más resistente".

Además, el agricultor insiste en que estas políticas favorece la España vaciada, ya que al no poder desarrollar trabajos en el campo, muchos de los futuros agricultores no encontrarán estabilidad laboral fuera de la cuidad, "cuidando la agricultura, la gente se queda en los pueblos, yo no me quiero ir de mi pueblo, pero tengo que trabajar en el".

Junto a López, Paqui Mengual ha afirmado que es necesario un Plan Hidrológico, "los israelíes en mitad del desierto venden agua a los países limítrofes, tienen una mesa de agua compuesta por científicos, ingenieros y gente profesional, sin políticos, y siendo un desierto venden agua, aquí nos venden la moto de que no hay agua, sí hay, lo que no hay es voluntad política, hay que dejar a los técnicos que trabajen, no a los políticos".

Ambos agricultores aseguran que las leyes que vienen de Europa son "asfixiantes" y que "nos obligan a un producto cada vez más ecológico, algo que veo bien porque es alimentación, pero nos obligan a jugar a un juego donde el precio tiene que competir con un producto que viene de países como Marruecos, donde están llenos de pesticidas e insecticidas, que aquí están prohibido desde hace 30 o 40 años".

Esta es una de las denuncias comunes entre las asociaciones agrícolas y los profesionales que han acudido a la manifestación, el "descontrol de las importaciones", según los agricultores y ganaderos, los productos procedentes de otros países como Marruecos, albergan abonos y productos químicos "que en España llevan años sin usarse", por lo que, en palabras del director general de COAG en Andalucía, Miguel López, "se está haciendo un daño terrible a los consumidores y agricultores en Europa, todos los años hay alertas sanitarias".

"Estamos hartos de los ataques, queremos que se aplique de una vez por toda la cláusula espejo, que exija los mismos requisitos medioambientales, sociales, laborales, para que todos podamos competir con la mismas condiciones", ha indicado el secretario general de upa en Córdoba, Miguel Cobos.

Otras de las problemáticas a las que se enfrente el campo es al relevo generacional, "en una década seis de cada 10 personas se va a jubilar", ha manifestado el secretario general de COAG, Miguel Padilla Campoy. No estamos en contra de Europa, lo que estamos en contra es de las políticas que se hacen en Europa respecto a la actividad agraria".

El presidente de Asaja Córdoba, Ignacio Fernández de Mesa, ha indicado que "tenemos una profunda indignación ante el Consejo de Ministro" y ha asegurado que "estamos defendidos ante las medidas ambientales tan tremendas que se nos presentan que hacen la vida en la agricultura imposible".

A nivel nacional, el presidente de Asaja, Pedro Barato, ha indicado que la Política Agraria Común -PAC- "hay que cambiarla", ya que a su juicio, "trae prohibiciones, tiene contradicciones, medioambientalmente no se puede cumplir y los ministros tienen que oír al campo español para decir que necesitamos unas políticas totalmente distintas".

El presidente de Cooperativas en Córdoba, Rafael Sánchez de Puerta, también ha querido expresar que "la Unión Europea está tomando un camino para desmantelar la agricultura, le está cortando las alas para que deje de producir", y ha reconocido "la falta" de una política hidráulica.