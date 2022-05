Un cambio de paradigma en la Universidad de Córdoba: la educación "no formal" y el reto de la transformación digital

La educación tal y como se conocía hasta ahora -de manera presencial, colectiva, evaluada por el profesorado y con una posterior titulación que reconocía las competencias adquiridas- está en proceso de transformación, que no quiere decir obsoleta. Esa es la llamada educación formal, la que se enseña en las aulas de la universidad, de la UCO en este caso.

Sin embargo, existe un actual cambio de paradigma en la manera de formarse, de adquirir las habilidades y los conocimientos y con otros sistemas de evaluación -autoevaluación-. Esta última se denomina educación no formal o micro credenciales, que son cursos de muy corta duración, normalmente entre 20 y 30 horas, y que pueden ir dirigidos a cualquier ámbito de la educación, comúnmente llamados MOOC (massive open online courses).

Esta reflexión es la que se ha trasladado al Rectorado de la Universidad de Córdoba este miércoles durante la celebración de las jornadas Microcredenciales: un nuevo reto para la formación universitaria. El ejemplo del Bosque Digital, organizadas y dirigidas por el Catedrático de la UCO y director de Bosque Digital, Rafael Navarro, y que han contado con la colaboración de la directora de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y de Montes (Etsiam), Rosa Gallardo Cobos, así como del director de la Cátedra de Eprinsa de Transformación Digital, Juan Manuel Díaz.

"Para mí es el reto de la educación del futuro, al menos una parte", ha valorado Rafael Navarro. Aunque la educación formal "va a seguir existiendo", hay que tener en cuenta los "casi 100 millones de estudiantes a nivel mundial dentro de la educación no formal y que hay empresas que la están priorizando a la hora de mirar el currículum", ha señalado el catedrático.

Entre sus "ventajas" en la comparación con la educación formal, "que no piden unos requisitos previos", es decir, "pueden servir tanto para estudiantes que aún no se han incorporado a la universidad como para profesionales". Por otro lado, "los niveles de formación y de competencias se adecúan a las necesidades fundamentales que pueda tener en el ámbito laboral", lo que lo hace un "sistema muy flexible de formación para las personas que no pueden tener una dedicación completa al estudio".

La micro credencial, en sí misma, es el reconocimiento que la universidad o un organismo público hace de esas competencias, lo cual levanta uno de los grandes temas de debate alrededor de este sistema que no es otro que la acreditación. Para ello ha intervenido Lucía Toledo Robey de la plataforma Miriadax de Telefónica, que ha abordado la educación online y el sistema de acreditación en el ámbito de las empresas.

En el caso de los cursos online que tiene la UCO, es la propia universidad "quien acredita esas competencias", siempre y cuando el alumno abone las tasas económicas (alrededor de los 25 euros) para disponer de dicho certificado, "que además ya está siendo reconocido en oposiciones", ha destacado Navarro.

Para demostrar que el alumno ha aprendido los conocimientos existen mecanismos de control como el sistema de autoevaluación, y, al mismo tiempo, la universidad tiene acceso al perfil "completo" del estudiante para saber el número de horas que ha dedicado, las veces que ha aprobado o no.

Por su parte, la directora de Etsiam ha destacado el "reto" que plantea en la formación universitaria ya que "estos avances permiten a los estudiantes una capacitación más ajustada" y son "itinerarios más acordes a la actualidad". Además, Rosa Gallardo ha incidido en que las empresas, actualmente, "requieren más las competencias y habilidades que la titulación".