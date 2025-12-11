Las dos calles principales de la Feria de Córdoba tendrán toldos contra el calor. Así lo ha anunciado el alcalde, José María Bellido, durante el Debate del Estado de la Ciudad, que se ha celebrado este jueves en el salón de plenos del Ayuntamiento.

"Somos un gobierno que escucha y que, a partir de los datos que recabamos tomamos medidas. Los cordobeses nos reclamaron al concluir la pasada edición de la Feria más sombras en el recinto, por lo que además de los árboles que se están plantando en este momento en el entorno, queremos acometer un proyecto de entoldado en las dos principales calles del ferial", ha detallado Bellido.

El alcalde ha destacado el contrato para ello ya está redactado y que, una vez que se licite abarcará una superficie entoldada aproximada de 6.000 metros cuadrados entre las dos vías, "mejorando las condiciones climáticas de nuestra Feria y, por supuesto, la calidad de vida de los cientos de miles de personas que durante esos días disfrutan de nuestra Feria. La intención es que el entoldado de las dos calles principales de la Feria sea una realidad antes del final del mandato municipal.

Novedades de la Feria 2026

La Feria de Córdoba 2026 ya tiene bases, con algunos retoques con respecto a las bases de la edición de 2025 y a la espera de que en 2027, si se cumplen los plazos del Ayuntamiento, sea realidad la nueva ordenanza municipal que regulará la que es la última cita del Mayo Festivo. El plazo para solicitar el montaje de una caseta se ha adelantado y concluye este 15 de diciembre.

La Feria de Córdoba 2026 comenzará el viernes 22 de mayo, a las 22:00 (coincidiendo con el encendido del alumbrado ornamental de la portada y del resto del ferial), y concluirá el sábado 30 de mayo.

El edil de Tradiciones, Julián Urbano, ya anunció que las casetas tendrán que estar abiertas como mínimo 12 horas al día. "Concretamente, desde la una de la tarde hasta la una de la madrugada", puntualizó.

Las que continúen abiertas a la una de la madrugada deberán estar cerradas a las cinco de la madrugada, excepto viernes y sábados que se ampliará este horario hasta las 06:00. Urbano también se refirió a que el Ayuntamiento recomienda que entre las 13:00 y las 17:00 las casetas reduzcan los decibelios de su música. Esta medida será obligatoria a partir de la entrada en vigor de la nueva ordenanza.

Otra de las novedades del próximo año tienen que ver con las rejas y los zócalos de las casetas. En el caso de las rejas se elimina la obligación de que tengan un determinado grosor; lo único que se pedirá es que guarden una estética tradicional en su decoración. "Hemos decidido no restringir una medida de 15 centímetros entre reja y reja, con lo cual se elimina este problema que el año pasado nos causó en varias instalaciones un verdadero dolor de cabeza", explicó.

Respecto a la estética de los zócalos de las casetas, "sobre todo de las que nosotros llamamos de restauración", Urbano también anunció novedades. "En el caso de estas casetas de restauración nos encontramos el año pasado que las medidas de las mismas eran tales que ibas andando por la calle y estabas viendo cómo comía la gente dentro de estas casetas. No lo vimos apropiado y hemos elevado la cuota de estos zócalos; se pedirá obligatoriamente que como mínimo tengan un metro de altura", adelantó.

Asimismo (y a petición del Consejo del Movimiento Ciudadano) las casetas deberán exhibir un cartel en el que se informe de que su aforo está completo cuando lo esté. "Nuestra Feria es una Feria abierta y lo que buscamos con esta medida es que no haya masificaciones dentro de las casetas", incidió.

Además, desde la Delegación de Fiestas y Tradiciones se hace en las bases "una invitación a destinar", excepto si hay alguna circunstancia técnica que lo impida, un tercio de la superficie de la caseta a patio abierto, decorado con macetas y plantas, "a imitación de nuestros Patios".