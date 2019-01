La estela de los tres Reyes de Oriente

Los tres grandes reyes de Oriente, es decir, Melchor, Gaspar y Baltasar, visitaron cada punto de la provincia para dejar su estela en forma de regalos y también en forma de visitas en el caso de las residencias de mayores. Una jornada en la que primó el bueno tiempo, aunque con bastante frío, y en la que no se registraron incidencias. Sus Majestades de Oriente no dejaron ningún rincón de la provincia por visitar y, es más, alguno que otro no dudó incluso en subir hasta el Ayuntamiento para saludar a los vecinos.

Es lo que pasó, por ejemplo, en Cabra, localidad en la que como cada año aparecieron mágicamente para iniciar su periplo por la Subbética, recalando en primer lugar en la localidad egabrense donde la Asociación Cabalgata de Reyes Magos volvió a tenerlo todo preparado para esta primera toma de contacto con los más pequeños. A las 11:00 fueron recibidos, entre el gran gentío que se agolpaba en la plaza de España, por el alcalde de Cabra, Fernando Priego, y el resto de la Corporación municipal, visitando el Ayuntamiento y firmando en el libro de honor de la ciudad. En este acto, el regidor entregó a los tres magos la llave mágica que abre los hogares de todos los egabrenses para que esta noche ningún niño se quede sin regalo y la ilusión llegue a todos los rincones, sin excepción.

La locura se desató cuando, entre una intensa lluvia de caramelos y juguetes, sus altezas reales salieron del Consistorio para iniciar sus visitas vespertinas por instituciones como el Centro Municipal Integrado, el convento de las Reverendas Madres Agustinas Recoletas, el centro de Faisem o la Comisaría de la Policía Local, de forma previa a la salida de la gran Cabalgata de la Ilusión, que partió de la parroquia de San Francisco y San Rodrigo a las 18:00. Así, se reeditó el adelanto horario al que obligó la climatología el pasado año y que fue tan bien recibido por los egabrenses.

En Puente Genil, por su parte, los Reyes Magos salieron en un cortejo formado por una veintena de carrozas, justo un año en el que se celebra el 50 aniversario de la primera cabalgata en la localidad y, que además, tuvo que modificar parte de su recorrido por las obras que se llevan a cabo en la calle Aguilar. Aún así, fueron miles de personas las que no quisieron perderse el gran desfile de la ilusión en Puente Genil.

Mientras, en Baena los Reyes Magos de Oriente llenaron de magia cada rincón de la localidad con una cabalgata cargada de colorido, sonrisas, ilusión y miles de caramelos y regalos. Después de que el pasado sábado los emisarios reales recorrieran varios barrios para recoger las cartas de los más pequeños, la Concejalía de Festejos y la comisión organizadora han trabajado estos días a pleno rendimiento para que los Reyes Magos –este año encarnados por Francisco Bernabéu, Fátima Gálvez y Antonio Caballero– puedan ilusionar a miles de baenenses repartiendo más de 5.000 kilos de caramelos y unos 3.000 regalos y juguetes aportados por muchas empresas colaboradoras.

Los Reyes Magos llegaban la ciudad a las 09:00 y, desde esa hora visitaron las residencias Aprosub, San Francisco, Divino Maestro y La Casa Grande. La cabalgata, que abrió un pasacalles de malabaristas y zancudos, siguió el itinerario habitual Salvador Muñoz, avenida Cervantes, Virrey del Pino, plaza de España, Cardenal Herranz Casado y plaza de la Constitución. A su llegada a la plaza, Melchor, Gaspar y Baltasar adoraron un Belén viviente y fueron recibidos en el Ayuntamiento por los miembros de la corporación municipal.

En el caso de Palma del Río, los Reyes Magos comenzaron su desfile en Palma del Río sobre las 16:30. En esos instantes, la cara de los pequeños se llenaron de ilusión al ver la aparición de Melchor, Gaspar y Baltasar por la avenida de María Auxiliadora. Posteriormente, la música y el ambiente que rodea al cortejo fue discurriendo por el casco histórico hasta atravesar por lugares como el barrio de San Francisco o la barriada de Goya. El último tramo se desarrolló por la avenida de Santa Ana.

En su viaje por la provincia, los Reyes Magos también llegaron hasta Priego de Córdoba, donde participaron en una cabalgata compuesta por una docena de carrozas, que partieron desde el recinto ferial a las 17:30. Este año, la asociación Amicar fue la responsable del Rey Melchor, la asociación A Cal y Canto, encarnó el papel de Baltasar y la cofradía de los Dolores, dio vida al rey Gaspar.

La peña Amigos de los Magos fue la encargada, un año más, de organizar la espectacular cabalgata de Lucena, que estuvo integrada por 22 carrozas. Alrededor de 4.000 personas integraron el cortejo desde el que sus participantes lanzaron 8.000 piezas de juguetes, como peluches, además de 22.000 kilos de golosinas y 12.000 kilos de caramelos embolsados.

Mientras en Peñarroya-Pueblonuevo, sus majestades visitaron las residencias de mayores de la localidad, el hospital y la residencia de gravemente afectados. También tuvieron tiempo de participar en la tradicional cabalgata, que recorrió buena parte de la localidad, en la que repartieron unos 1.200 balones, 1.500 kilos entre gominolas y chucherías y regalos, peluches y juguetes.

Los más pequeños de Pozoblanco también disfrutaron de lo lindo con la presencia de Sus Majestades de Oriente, que repartieron por las calles de la localidad hasta 3.650 kilos para las carrozas que participaron en el desfile, que partió desde el recinto ferial.

La avenida de la Constitución fue el punto de inicio de la cabalgata de los Reyes Magos de Montilla, a la que acudieron centenares de pequeños y también familias. La avenida de María Auxiliadora, la avenida de Andalucía, la calle Puerta de Aguilar, la Corredera y la plaza de la Rosa conformaron el itinerario de este año, que concluyó con la tradicional lectura del mensaje navideño por parte de Melchor, Gaspar y Baltasar.

Escenas que se repitieron de Norte a Sur de la provincia y también de Este a Oeste y que dieron paso a la noche más mágica del año para los más pequeños de la casa, pero también para los adultos, que soñar, para todos, es gratis.

Con información de: A. J. Roldán; Sara Núñez; Ernesto Mauriz; Rafael Morales; Laura Serrano y José Manuel Cabezas