Un total de 36 becas del Grupo Santander, junto a Loyola Andalucía, apoyarán intercambios internacionales

El Servicio de Relaciones Internacionales de Universidad Loyola Andalucía, que tiene un campus en Córdoba, ha lanzado la asignación de 36 becas Santander por un total de 29.950 euros para apoyar el intercambio académico internacional del alumnado en Europa y Latinoamérica.

El Grupo Santander colabora con la Universidad Loyola a través de Santander Universidades que ofrece dos programas de becas que apoyan la movilidad de los estudiantes de grado: Santander Iberoamérica y Santander Erasmus.

El pasado mes de febrero, Víctor Medrano, representante de Becas Santander, visitó las instalaciones de Loyola en Sevilla para conocer el nuevo campus y saludar de primera mano a los alumnos interesados.

El programa Santander Iberoamérica entró en funcionamiento el curso 2016-2017 y tiene como objetivo fomentar la movilidad de estudiantes de grado entre universidades españolas y las principales universidades de Iberoamérica, contribuyendo así al desarrollo y consolidación del Espacio Iberoamericano del Conocimiento.

Gracias a Santander Iberoamérica, en el próximo curso 2020-2021, cinco estudiantes contarán con una beca de 3.000 euros para realizar su intercambio académico en países donde Loyola cuenta con acuerdos con grandes universidades jesuitas como la Universidad Pontificia de Río de Janeiro, en Brasil, la Universidad Javeriana de Bogotá en Colombia o la Universidad Iberoamericana en México DF. Desde el inicio de esta colaboración son ya los 19 alumnos que han querido ampliar sus horizontes en el continente hermano con más de 55.000 euros en becas.

El segundo programa de becas, Santander Erasmus, tiene como objetivo reconocer la excelencia académica de los estudiantes Erasmus+ y promover la inclusión social y la igualdad de oportunidades. Para el próximo curso, 31 estudiantes seleccionados para desarrollar un intercambio en la Unión Europea contarán con una beca Santander Erasmus para complementar la beca Erasmus general.

Según el director de Relaciones Internacionales de la Universidad Loyola, Borja Martín,"la colaboración con el Banco Santander y la Fundación Universia es muy importante para seguir desarrollando proyectos educativos que promuevan la transformación social y la internacionalización".

La experiencia de dos alumnos

El curso pasado, Virginia Lozano, estudiante de Loyola de ADE con necesidades especiales, puedo cursar su segunda estancia Erasmus+ en la universidad británica University Of Northumbria At Newcastle, gracias a las becas del Grupo Santander, demostrando que con los recursos suficientes no hay barreras. La joven ha puesto de manifiesto que “esta experiencia me ha ayudado a crecer como persona y a desarrollar nuevas habilidades".

Juan Carlos Benitez, por su parte, fue becado para realizar sus estudios en Alemania y ha anotado que "gracias a la beca Santander Erasmus estoy viviendo una experiencia increíble. Ha supuesto un respaldo económico muy importante para mi intercambio, que me permite afrontar los gastos mensuales además de viajar”.

Mientras, Caterina Piscioneri, alumna de Loyola, también disfrutó de estas becas y tuvo la oportunidad de estudiar en Chile “recorrer tantos kilómetros, salir de tu zona de confort para vivir algo totalmente desconocido es algo fácil que, de hecho, me costó muchísimo. Tomar la decisión de irme a vivir esta experiencia, sin duda alguna, ha sido la mejor de mi vida”, según ha detallado.

Desde la Universidad Loyola, se pretende reforzar esta colaboración el Grupo Santander, en el marco del convenio general que tiene la institución académica firmado con esta entidad, apoyando a los alumnos de grado y de investigación para que puedan continuar teniendo experiencias transformadoras de apertura al mundo.