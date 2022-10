Más de 400 bares y restaurantes de Córdoba se suman a la '#HosteleríaPorElClima' de Coca-Cola

Córdoba se ha convertido en la provincia con más restaurantes y bares que se han adherido a la iniciativa #HosteleríaPorElClima, impulsada por Coca-Cola en toda España, liderando así el ranking de negocios sostenibles de la marca en el país. Un total de 415 establecimientos forman parte ya de la red, que busca ayudarlos a mejorar su gestión de los recursos a través de consejos, herramientas y buenas prácticas que les permitan ahorrar y promover la sostenibilidad en sus negocios.

El Palacio de Congresos de Córdoba fue la sede para la presentación del proyecto en la ciudad, con la presencia este miércoles, 19 de octubre, del director de Comunidad por el Clima de Ecodes, Pablo Berrenechea, el responsable de atención al asociado de Hostelería España, Javier Manchón, el presidente de Hostecor, Francisco de la Torre, el propietario del grupo Cabezas y Carmona, Miguel Cabezas y el jefe d asuntos públicos y sostenibilidad en la región Sureste de España para Coca-Cola, Alejandro García, quienes han expuesto las ventajas de la plataforma y las principales preocupaciones del sector hostelero ante la crisis económica y del cambio climático.

Con todo ello, los hosteleros de la ciudad han reivindicado las acciones que ya llevan a cabo, algunos desde hace años, para ser más sostenibles, desde el reciclaje de vidrio hasta el cambio de plástico por cartón y bambú, en un territorio donde hay además un déficit de agua importante y un clima en verano que casi imposibilita la relación de sus habitantes en sus calles.

Para Alejandro García, el uso del agua es uno de los principales retos que se plantean los empresarios, pero también supone uno de los principales factores de ahorro si se implementa la limitación de su uso, así como el ahorro energético y su eficiencia con el autoabastecimiento a través de placas solares (que en el caso del Casco Histórico de Córdoba se está intentando legislar) o evitar el vehículo, una serie de medidas que, asegura, un hostelero puede hacer en su negocio: "unos podrán sumar cinco, 15 o 60 acciones de acuerdo a su capacidad", ha destacado.

García ha explicado que #HosteleríaPorElClima nace a partir del acuerdo de Paris de 2016 para limitar el calentamiento mundial. La idea es llevar este objetivo a los más de 4.000 locales de hostelería cordobeses a través de herramientas e ideas con las que puedan cubrir las demandas de un cliente cada más más exigente con la implicación de los empresarios en el cuidado del medio ambiente. Los que ya están adheridos tendrán a disposición más de 50 acciones contra el cambio climático, catálogos de productos sostenibles, carteles, pegatinas e infografías para imprimir, el distintivo de Establecimiento adherido a Hostelería #PorElClima, un informe personalizado para saber en qué punto está cada establecimiento o una calculadora de huella de carbono de electricidad y calefacción y ACS.

Según ha destacado Pablo Berrenechea, el 98% de los bares en Córdoba cumplen con medidas de reducción de consumo de agua y todos han hecho el cambio a bombillas led, así como la recogida de papel, cartón y vidrio.

En este sentido, Francisco de la Torre ha explicado que la hostelería en Córdoba es, en un 85%, regentada por pequeñas empresas y eso hace que "desgraciadamente" desde Hostecor no se pueda impulsar un departamento de sostenibilidad, un vacío que se cubrirá con la iniciativa de Coca-Cola. El presidente de la asociación de hosteleros cordobeses ha puesto sobre la mesa el primer problema al que se enfrenta el sector en la actualidad: el consumo y suministro eléctrico.

Ante ello, los hosteleros "hemos ordenado nuestras ideas para ver los puntos claves y positivos que ya teníamos y los que no" para adherirse a un proyecto que "no es una moda" sino "un servicio más" que los clientes vienen exigiendo y agradecen. Ejemplo de ello es el grupo Cabezas y Carmona, cuyo presidente ha explicado que "ahora somos conscientes de ciertas cosas que no hacíamos", como el uso de una furgoneta eléctrica para comprar verdura ecológica en un terreno cultivado por una familia, el reciclaje de aceite usado a través de Cáritas o las placas solares que están instalando en uno de sus establecimientos.

Para sumarse, los hosteleros tienen a disposición una página web donde deen completar un formulario y darse de alta.

La economía, principal preocupación

La principal preocupación de los hosteleros que aún no se han sumado a la iniciativa pero sí han asistido al encuentro para conocer la plataforma es la crisis y cómo puede impactar en la sostenibilidad económica de sus negocios el realizar cambios grandes en su forma de gestionarlos. Así, el gerente del Bar Santa Marina, Jesús Murillo, ha explicado que deben evaluar las iniciativas que conllevan un sobrecoste pues están intentando gestionar la subida de precios y el impuesto al tope de gas en la factura de la luz, que los ha hecho pagar más de 400 euros en un mes.

Desde su empresa llevan a cabo el regular la temperatura del aire acondicionado de acuerdo a la normativa impulsada por el Gobierno central, lo que ha ayudado a pagar menos luz, aunque admite que "ha sido complicado" mirar por el clima en una ciudad como Córdoba, donde se sobrepasan los 30 grados aún en octubre. En su negocio ya reciclan el vidrio y todo el material que cuente "con posibilidad de hacerlo sin coste". Aún así, aplaude la iniciativa de unión en el sector para impulsar medidas conjuntas.

Desde el restaurante La Flaca su gerente, Pablo García, también ha explicado que "tenemos que jugar con el equilibrio" para que las medidas a aplicar no influyan en el margen de ganancia de los bares, que ya se ha visto disminuido por la inflación, según comenta García, que también afirma haber hecho el cambio total de plástico a cartón y bambú y el reciclaje total de vidrio.