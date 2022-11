La banda de la Salud de Córdoba: "Ir a Sevilla es una experiencia única"

La banda de cornetas y tambores de la Salud de Córdoba, que estará esta próxima Semana Santa en Sevilla, espera llegar a "un acuerdo satisfactorio para las dos partes" con la archicofradía de la Vera-Cruz de Córdoba, con la que tenía cerrado "un compromiso" desde el pasado mes de septiembre para acompañarla el Lunes Santo, roto esta semana de manera unilateral. Alberto López, subdirector de la formación musical, reconoce a el Día que "lo único que queremos es que nos comprendan, porque esto es una vez en la vida y no sabemos si va a llegar otra vez".

Alberto López recuerda que "la banda salió en 2004-05 y hasta ahora", por lo que el veinte aniversario está ya a la vuelta de la esquina. Antes de que llegue esa efeméride, la formación musical estará el próximo Lunes Santo en la Semana Santa de Sevilla tras llegar a un acuerdo con la hermandad de San Pablo, con la que realizarán el recorrido de vuelta desde la Catedral hasta su sede canónica, un trayecto de "unas siete horas".

"Estamos muy contentos porque para la banda es algo muy relevante, bonito, es una experiencia única, una satisfacción y un premio al trabajo. Todo lo que diga es bueno", reconoce López, subdirector de una formación musical que cuenta con 190 componentes, escoltas incluidos. Además, añade que "desde que salió la noticia de Sevilla han intentado varios miembros de otras bandas incorporarse, pero ahora mismo no podemos incorporar a más gente".

Alberto López relata que "la llamada fue algo inesperada. No se si ellos (por la cofradía de San Pablo) tenían conocimiento de que teníamos firmado un contrato, un compromiso con una hermandad de Córdoba (la Vera-Cruz)". "Ellos llamaron para preguntar y yo les dije que teníamos un compromiso. Nosotros estamos constituidos como asociación y entonces le llegó a una parte de la junta directiva nuestra y solicitaron una reunión urgente para estudiar el caso", señala.

"La llamada de la hermandad de San Pablo fue algo inesperada"

Sobre el comunicado emitido por la archicofradía de la Vera-Cruz, en el que destaca que se le comunicó "verbalmente la resolución del contrato sin que haya existido ninguna otra comunicación directa" por parte de la banda, Alberto López reconoce que entiende el escrito, pero "no es lo real exactamente".

"Como esto fue por votación, quedamos en poder hablar con la hermandad para ver si se llegaba a un entendimiento, y quedamos con ellos en su casa hermandad. Por mayoría, por ser una asociación, expusimos la viabilidad de la resolución del contrato por esta oferta que nos había llegado, y a ellos les chocó un poco", relata el subdirector de la banda, que este sábado estuvo presente en la plaza de la Compañía en el ciclo de música para Santa Cecilia, patrona de los músicos.

"Al terminar la reunión que tuvimos con ellos, convocaron junta de gobierno para el martes. Entonces iban a trasladar nuestra idea de poder resolver entre las dos partes satisfactoriamente y nosotros nos ofrecimos a todo", comenta Alberto López. Además, destaca que fueron "leales y ahí estaba la banda para lo que necesitasen, para todo lo que tenían programado con nosotros".

El relato sigue con que "el lunes recibo la llamada del hermano mayor (de la Vera-Cruz) porque esto estaba ya en la calle. Le estaban llamando personas a él y, como su junta de gobierno ya lo sabía, nos dijo que nosotros hiciéramos lo que viéramos. Entonces yo le comenté que teníamos el comunicado preparado, un comunicado de ambas partes para llegar al entendimiento mejor posible y que ellos aceptaron", expone Alberto López sobre la situación.

Sin embargo, el pasado miércoles la archicofradía de la Vera-Cruz expuso su punto de vista. Sobre ello, López comenta que "nosotros nos encontramos ahora con un comunicado que nos ha molestado un poco. Entendemos su postura, pero no cuenta realmente que el hermano mayor nos dijo que fuéramos hacia adelante y que sacásemos el comunicado porque ellos ya lo sabían".

A pesar de este malestar, Alberto López reconoce que "por supuesto" las dos partes llegarán a un buen punto en común: "Nosotros vamos a ser los primeros que los próximos días nos vamos a sentar con ellos y vamos a llegar a un acuerdo seguro. No va a ver ningún tipo de problema". "Lo único que queremos es que nos comprendan, porque esto es una vez en la vida y no sabemos si va a llegar otra vez, es un premio y es un tren que te subes o no sabes si va a pasar otra vez", destaca tras la llamada de la hermandad sevillana de San Pablo.

"No queremos hacer daño ni a la hermanad ni a la Córdoba cofrade"

"Entiendo la postura de muchas personas, pero es algo en la vida que no sabemos si va a poder suceder otra vez. Lo que no queremos es hacer daño a la hermandad ni a la Córdoba cofrade. La banda está ahí para Córdoba y nosotros llevamos el nombre de Córdoba por ahí con la cabeza muy alta", admite Alberto López. Con la vista puesta en esa reunión con la archicofradía de la Vera-Cruz para estos próximos días, el subdirector de la banda de la Salud indica que no sabe de qué forma se podrá "llegar a un acuerdo". "Nos vamos a sentar en breve con ellos y por ambas partes llegaremos a un acuerdo, porque nosotros estamos por la labor y ellos seguro que también", destaca.

Con este cambio final, un hecho "histórico que no sabemos si va a volver a pisar otra banda de Córdoba la Semana Santa de Sevilla", la banda de la Salud arrancará el Domingo de Resurrección en la capital cordobesa para acompañar al Señor del Silencio de la hermandad del Cristo del Amor. Luego, el Lunes Santo estará en tierras hispalenses para estar junto al Cautivo y Rescatado de la cofradía de San Pablo.

Ya el Miércoles Santo volverá a Córdoba para acompañar a Nuestro Padre Jesús de la Humildad y Paciencia de la hermandad de la Paz. El Jueves Santo visitará La Algaba (Sevilla) para poner sus sones a la Vera-Cruz, mientras que el Viernes Santo cerrará la Semana Santa de 2023 con el Descendimiento de Montilla.