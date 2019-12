La Junta saca pecho en su primer año de gobierno y destaca la "cohesión" de su equipo

Apenas ha pasado un año desde que en la Junta de Andalucía gobierna el PP con Ciudadanos en el Palacio de San Telmo, en Sevilla, y el resto de provincias andaluzas. Una situación que también llegó a Córdoba y que se refrendó en San Felipe con la llegada de los nuevos delegados de ambas formaciones.

Ahora, pasado este primer año, el delegado del Gobierno, Antonio Repullo, ha hecho balance de todos los proyectos que han llevado a cabo y ha subrayado "la cohesión, la colaboración y cooperación" de todos los delegados. En esta línea, ha insistido en que "se ha generado un equipo que sirve para que la provincia de Córdoba vaya de una manera más que satisfactoria".

"Lo primero que dijimos era que íbamos a tener las puertas abiertas y lo estamos cumpliendo. Hay una magnífica relación con todos los ayuntamientos y cercanía con todos los alcaldes", ha señalado. En esta línea, ha respondido a las críticas lanzadas por el PSOE, grupo que afirmó que "son intolerables los desplantes de los delegados territoriales de la Junta de Andalucía en la provincia a los alcaldes socialistas".

Repullo ha señalado que "eso no es cierto" y anotado que "no sé si el PSOE ha llegado al punto de no hablar con sus alcaldes". "Los alcaldes son siempre avisados y cometemos errores; somos un equipo nuevo y ninguno se ha dedicado a esto antes", ha recordado.

Además de recordar cada uno de los proyectos que se han ejecutado en los últimos doce meses en Córdoba -ha detallado iniciativas relativas a Educación, Justicia, Dependencia, Hacienda, Agricultura, Salud, Fomento y Cultura que ha se han publicado ya-, el delegado del Gobierno ha indicado que "ya hay datos que arrojan diferencias abismales" con el gobierno del PSOE en San Felipe, aunque no ha podido cuantificarlas porque en la Junta están "pendientes de la ejecución presupuestario".

El desbloqueo" de infraestructuras "olvidadas", como la ronda Norte, la variante de las Angosturas, en Priego de Córdoba, la Autovía del Olivar o la variante Norte de Pozoblanco son algunos de los proyectos que ha citado, así como los planes de choque en Salud para reducir las listas de espera o el desbloqueo de 140 proyectos de la Agencia IDEA en Córdoba.